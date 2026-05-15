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Maltempo: nuovo avviso di allerta meteo per temporali e vento forte

L'avviso è valido dalla mezzanotte e fino alle 20.00 di domani, sabato 16 maggio

Redazione Infocilento
Vento forte

La Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari metereologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo di colore Giallo valida dalla mezzanotte fino alle 20 di domani, sabato 16 maggio, su tutto il territorio.

L’avviso della Protezione Civile

Si prevedono locali rovesci e temporali, anche intensi a scala locale. Venti forti occidentali con possibili raffiche. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. I fenomeni  temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Saranno possibili anche grandine e fulmini nel corso delle precipitazioni che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte.

L’avviso emanato dal Centro Funzional evidenzia un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

Le raccomandazioni

Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile.

In ordine al vento forte e al mare agitato, si ricorda alle autorità competenti di verificare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche.

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