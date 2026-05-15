Giffoni Film Festival, torna “Legalità in Corto”: il cinema dei giovani per il cambiamento sociale

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna anche quest’anno la Manifestazione conclusiva del Progetto “Educazione alla Legalità, Sicurezza e Giustizia Sociale”, giunto alla sua VIII edizione, che si terrà presso la Sala “TRUFFAUT” di Giffoni Film Festival.

L’iniziativa, nata da un’idea del Dott. Sante Massimo Lamonaca, ha trovato nella collaborazione con Luca Moltisanti (regista e filmmaker), Rossella Corrado (sceneggiatrice e social media manager) e Fenisia Tomada (sceneggiatrice) una naturale sintesi espressiva. Le quattro professionalità, integrate tra loro, hanno contribuito a rendere, nel corso degli anni, il progetto un punto di riferimento per numerose istituzioni scolastiche, assumendo oggi una dimensione di rilievo nazionale.

Il sostegno della BCC Campania Centro e delle istituzioni locali

Tra i principali sostenitori dell’iniziativa vi è da anni la BCC Campania Centro, che continua ad investire con convinzione nei percorsi educativi rivolti alle giovani generazioni, promuovendo progetti capaci di coniugare cultura, legalità, inclusione e crescita sociale del territorio. Grazie anche al patrocinio morale dell’Ente Autonomo Giffoni Film Festival e del Comune di Giffoni Valle Piana, nonché alla collaborazione di aziende e associazioni territoriali, il progetto ha saputo consolidarsi come esperienza educativa di alto valore formativo e sociale.

«Educare alla legalità significa investire concretamente nel futuro delle nostre comunità. Come banca di comunità crediamo profondamente nel valore di percorsi capaci di parlare ai giovani attraverso linguaggi vicini alla loro sensibilità, come il cinema, l’arte e la creatività. “Legalità in Corto” rappresenta un’esperienza preziosa perché aiuta i ragazzi a diventare cittadini più consapevoli, responsabili e partecipi», dichiara Camillo Catarozzo, Presidente della BCC Campania Centro.

Il valore educativo e sociale di “Legalità in Corto”

Nel corso degli anni, le attività formative e le produzioni audiovisive realizzate nell’ambito di “Legalità in Corto” hanno evidenziato una straordinaria capacità di coinvolgimento emotivo e partecipazione attiva da parte dei ragazzi, contribuendo in alcuni casi anche a contrastare forme di disagio sociale e fenomeni di devianza giovanile.

Il lavoro di squadra si conferma elemento essenziale del successo del progetto, grazie alla coordinazione attenta e costante del regista, delle sceneggiatrici e del responsabile progettuale.

«Attraverso l’apprendimento degli elementi basilari del linguaggio espressivo e tecnologico, il progetto offre ai giovani un’opportunità concreta per esprimere emozioni, riflessioni e vissuti, favorendo percorsi di consapevolezza e crescita personale», sottolinea Sante Massimo Lamonaca, ideatore e responsabile progettuale dell’iniziativa.

La formazione, insieme ai video spot e ai cortometraggi di “Legalità in Corto”, ha coinvolto anche quest’anno numerosi studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sia a livello provinciale che nazionale. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di sperimentare diversi ruoli — ideatori, sceneggiatori, attori, registi, editor e operatori di ripresa — attraverso un percorso formativo guidato da esperti del settore.

Il programma della manifestazione e i premi

Il tema dell’evento, “Il Cinema del Cambiamento: Giovani Voci, Grandi Emozioni”, farà da cornice alla manifestazione di venerdì 22 maggio 2026, a partire dalle ore 9:00, presso la Sala TRUFFAUT di Giffoni Valle Piana. La conduzione sarà affidata alla talentuosa Stefania Cavaliere.

Nel corso della giornata saranno premiati e menzionati i migliori video spot e cortometraggi di “Legalità in Corto”, oltre agli attori e alle attrici che si sono distinti per impegno e qualità interpretativa.

Una giuria popolare composta da 36 studenti partecipanti al progetto “Educazione alla Legalità”, presieduta da una giuria tecnica di esperti guidata da Jacopo Gubitosi, direttore artistico del Giffoni Film Festival, decreterà i vincitori delle varie categorie.

Gli ospiti sul palco della Sala Truffaut

Numerosi ospiti arricchiranno l’evento:

I MAGIC BROTHERS , con il loro “Cabaret Magico”, in cui illusionismo, comicità e stupore si fondono in uno spettacolo coinvolgente;

, con il loro “Cabaret Magico”, in cui illusionismo, comicità e stupore si fondono in uno spettacolo coinvolgente; MARIO NAPS , giocoliere, che incanta il pubblico con numeri spettacolari di ritmo, coordinazione e creatività;

, giocoliere, che incanta il pubblico con numeri spettacolari di ritmo, coordinazione e creatività; KEVIN AGUS RAMAGLIA e GABRIELLA PERNIOLA , giovani chitarristi che si distinguono per talento, armonia e forte intesa scenica;

, giovani chitarristi che si distinguono per talento, armonia e forte intesa scenica; SARA STOPPIELLO , giovane talento vocale capace di emozionare e coinvolgere il pubblico;

, giovane talento vocale capace di emozionare e coinvolgere il pubblico; ASYA FIERRO , giovane attrice contemporanea, caratterizzata da intensa espressività e sensibilità interpretativa, formatasi all’interno del progetto “Legalità in Corto”;

, giovane attrice contemporanea, caratterizzata da intensa espressività e sensibilità interpretativa, formatasi all’interno del progetto “Legalità in Corto”; Concludono, DANIELE CINIGLIO e SILVIA IANNONI, attori e digital creator, volti noti del web e del palco, capaci di unire freschezza, comicità e creatività.

Gli interventi istituzionali e le conclusioni

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano, e del direttore artistico dell’Ente Autonomo Giffoni Film Festival, Jacopo Gubitosi, interverranno:

Camillo Catarozzo , Presidente della BCC Campania Centro;

, Presidente della BCC Campania Centro; Carlo Crudele , Vicepresidente vicario della BCC Campania Centro;

, Vicepresidente vicario della BCC Campania Centro; Sante Massimo Lamonaca, Project Manager di “Legalità in Corto”.

Saranno inoltre presenti autorità locali e nazionali.

«Questa iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per stimolare la sensibilità dei ragazzi e la loro capacità di lavorare con costanza verso un obiettivo creativo concreto: la realizzazione di un video spot o di un cortometraggio. Il passaggio “dall’altra parte dell’immagine” diventa un’esperienza formativa intensa, capace di unire dimensione creativa e crescita personale», aggiunge Luca Moltisanti.