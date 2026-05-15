Discarica abusiva di rifiuti speciali ad Altavilla Silentina: sequestrata area di 500 mq dai Carabinieri Forestali

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Sicignano degli Alburni, a seguito di mirati controlli sul territorio, hanno riscontrato nel comune di Altavilla Silentina la presenza di un’area adibita a discarica di rifiuti speciali pericolosi e non. I rifiuti erano costituiti prevalentemente da materiali ferrosi, pneumatici fuori uso, bombole di gas, una vasca in amianto, veicoli e parti di veicoli abbandonati da tempo e ricoperti da vegetazione spontanea. Tra questi è stato rinvenuto anche un autoveicolo in stato di abbandono, riconducibile al proprietario del fondo.

Rischio ambientale e sequestro immediato dell’area

Gran parte dei rifiuti, giacenti sul suolo nudo, sono risultati pericolosi per l’ambiente e caratterizzati da un notevole carico inquinante. Alla luce di quanto accertato, si è provveduto a porre immediatamente sotto sequestro l’area, estesa per circa 500 mq, insieme all’ingente quantitativo di rifiuti rinvenuti.

Denunciato il responsabile all’Autorità Giudiziaria

Il responsabile dell’attività illecita è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. Le accuse contestate riguardano la realizzazione di una discarica abusiva e l’omessa consegna di un autoveicolo a un centro di raccolta autorizzato. Il caso è seguito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.