Cronaca

Tragedia a Sala Consilina: domani l’ultimo saluto a Pasquale Morello, morto a 31 anni in un incidente in moto

Sala Consilina si stringe attorno alla famiglia di Pasquale Morello. Domani i funerali del 31enne vittima di un tragico incidente stradale

Erminio Cioffi
Pasquale Morello

Domani sarà il giorno dell’ultimo saluto a Sala Consilina per Pasquale Morello, il giovane di 31 anni rimasto vittima di un tragico incidente stradale in moto avvenuto nei giorni scorsi. L’impatto purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Liberata la salma dopo l’esame autoptico

La salma è stata liberata questa mattina, dopo l’esame autoptico disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro. I familiari hanno così potuto avviare i preparativi per il rito funebre.

Fissati i funerali alla Chiesa della Santissima Trinità

Le esequie saranno celebrate domani alle ore 15:00 nella chiesa della Santissima Trinità, dove si riuniranno familiari, amici e conoscenti per stringersi attorno alla famiglia in un momento di profondo dolore e raccoglimento.

Il cordoglio e il dolore di Sala Consilina

Pasquale era molto conosciuto a Sala Consilina e in queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo alla famiglia. Domani, nella chiesa della Santissima Trinità, l’intera comunità si fermerà per l’ultimo saluto, in un silenzio carico di dolore e partecipazione.

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