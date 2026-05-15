Furto a Padula Scalo: banda spacca la serranda e svuota bar tabacchi, bottino da 20mila euro

Colpo nella notte a Padula Scalo, dove un bar tabacchi è stato preso di mira da una banda di ladri che ha agito con modalità rapide e mirate, riuscendo a portare via un ingente quantitativo di merce prima di dileguarsi.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi si sarebbero introdotti nell’attività commerciale forzando una serranda metallica, tagliata con strumenti da scasso. Una volta all’interno del locale, hanno fatto razzia di tabacchi e di numerosi biglietti Gratta e Vinci, puntando quindi su beni facilmente rivendibili e di immediato valore economico.

Il colpo in pochi minuti e la scoperta all’alba

L’azione è durata pochi minuti: dopo aver raccolto il bottino, i ladri si sono allontanati rapidamente facendo perdere ogni traccia, probabilmente approfittando del buio e della quiete notturna della zona.

La scoperta del furto è avvenuta nelle prime ore del mattino, quando il titolare ha raggiunto il proprio esercizio commerciale, trovandolo devastato.

Indagini in corso: al vaglio le telecamere di videosorveglianza

Sulla vicenda indagano i Carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi insieme ai militari della locale Stazione. Le attività investigative sono coordinate dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina, che sta acquisendo elementi utili per risalire ai responsabili e ricostruire con precisione la dinamica del colpo.

Il valore complessivo della refurtiva è stimato in circa 20mila euro, anche se la quantificazione definitiva sarà possibile solo dopo un inventario completo dei danni e delle merci sottratte. Le indagini proseguono senza sosta, mentre non si esclude che possano essere acquisiti elementi decisivi anche dalle immagini di eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.