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Arriva il weekend, ecco gli appuntamenti al cinema

Scopri la programmazione completa del weekend nei cinema di Salerno, Agropoli, Policastro e provincia. Tutti i film e gli orari, dalle grandi multisala ai cineteatri locali

Redazione Infocilento
Cinema

Con l’arrivo del fine settimana, l’offerta cinematografica nel territorio salernitano si rinnova con una ricca selezione di titoli in grado di soddisfare ogni genere di pubblico. Tra l’attesissimo ritorno di grandi cult rivisitati come “Il diavolo veste Prada 2”, le biografie musicali, la fantascienza di “The Mandalorian and Grogu” e proiezioni evento speciali, le sale della città e della provincia si preparano ad accogliere gli appassionati. Scopriamo nel dettaglio la programmazione completa, teatro per teatro.

1. La programmazione nella città di Salerno

  • Cinema Fatima
    • L’amore sta bene su tutto — Ore: 18:00 – 20:00 – 22:00
  • Cinema San Demetrio
    • Nel tepore del ballo — Ore: 17:00 – 19:30 – 22:00
  • The Space Cinema Salerno
    • Il diavolo veste Prada 2: 15:00 – 16:30 – 17:05 – 18:00 – 19:25 – 20:00 – 20:15 – 21:00 – 21:35 – 22:15 – 22:50 – 23:10
    • Michael: 15:45 – 17:45 – 18:30 – 19:00 – 20:50 – 21:50 – 22:40
    • Mother Mary: 14:25 – 16:15 – 18:45 – 22:25
    • In the Grey: 15:15 – 16:50 – 20:10
    • Hopper il segreto della marmotta: 14:45 – 16:55
    • Pecore sotto copertura: 14:25 – 17:40
    • Mortal Kombat II: 15:40 – 19:10
    • Obsession (VM14): 15:05 – 22:00
    • Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft – The Tour (V.O.): 17:15
    • Manipulation: 19:15
    • Super Mario Galaxy – Il film: 14:30
    • Iron Maiden – Burning Ambition (V.O.): 21:30

2. La provincia: le novità ad Agropoli, nel Cilento e nel resto del territorio

  • Agropoli — Cineteatro Eduardo De Filippo
    • Solo il 17 e il 18 Maggio:
      • Il diavolo veste Prada 2 — Ore: 19:30
    • Dal 21 al 26 Maggio:
      • The Mandalorian and Grogu — Ore: 16:00 – 20:30
      • Le città di Pianura — Ore: 18:30
    • Dal 29 al 31 Maggio:
      • The Mandalorian and Grogu — Ore: 17:00
      • KILL BILL – The whole bloody affair (Proiezione evento) — Ore: 19:30
  • Policastro Bussentino — Cineteatro Tempio del Popolo
    • King Marracash — Ore: 19:30 – 21:30
  • Vallo della Lucania — Cinema Leo De Berardinis
    • King Marracash — Ore: 19:30 – 21:30
  • Cava de’ Tirreni — Cinema Alambra
    • Hopper il segreto della marmotta — Ore: 18:00
    • Il diavolo veste Prada 2 — Ore: 20:00
    • Michael — Ore: 22:00
  • Eboli — Cine Teatro Italia
    • Il diavolo veste Prada 2 (Sala Italia) — Ore: 18:00 – 21:00
    • Michael (Sala Europa) — Ore: 18:00 – 21:00
  • Giffoni Valle Piana
    • Cinema Galileo Galilei: RIPOSO
    • Giffoni Multicinema: Hopper il segreto della marmotta (Sala Blu) — Ore: 17:00
  • Lagonegro — Nuovo Cinema Iris
    • Michael (Sala Verde) — Ore: 18:00
    • Mother Mary (Sala Blu) — Ore: 19:00 – 21:00
    • Il diavolo veste Prada 2 (Sala Verde) — Ore: 21:00
    • Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft – The Tour (Sala Blu) — Ore: 21:30
  • Marina di Camerota — Cinema Bolivar
    • Mortal Kombat II — Ore: 19:00 – 21:00
  • Nocera Inferiore — Sala Roma
    • A Pranzo la Domenica — Ore: 20:00
  • Pagani — Multisala La Fenice
    • Il figlio del deserto Digitale (Sala 1) — Ore: 17:15
    • Michael Digitale (Sala 1) — Ore: 19:00 – 21:30
    • Il diavolo veste Prada 2 Digitale (Sala 2) — Ore: 18:00 – 20:00 – 22:00
  • Pellezzano — Cinema Teatro Charlot
    • Pecore sotto copertura — Ore: 17:00
    • Il diavolo veste Prada 2 — Ore: 19:00 – 21:15
  • Pontecagnano Faiano — CineMaximall
    • Hopper il segreto della marmotta (Sala 1) — Ore: 17:00 – 19:20
    • Obsession (VM14) (Sala 2) — Ore: 18:50 – 21:15
    • Michael (Sala 3) — Ore: 18:30 – 21:10
    • Il diavolo veste Prada 2 (Sala 4) — Ore: 18:40 – 21:15
    • Mortal Kombat II (Sala 5) — Ore: 21:10
  • Sala Consilina — Cinema Adriano
    • Una Barca in Giardino — Ore: 17:00
    • Lee Cronin – La mummia (VM14) — Ore: 18:30
    • Il diavolo veste Prada 2 — Ore: 21:00
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