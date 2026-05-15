Basket

Agropoli: il grande basket giovanile fa tappa nel Cilento, presentate le Finali Nazionali Under 17 Eccellenza

Dal 18 al 24 maggio, 16 squadre si sfideranno ad Agropoli e Torchiara per il titolo di Campione d'Italia; restaurato a tempo di record il Pala "Di Concilio"

Alessandro Pippa

Questa mattina, l’aula consiliare “Di Filippo” di Agropoli ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale delle Finali Nazionali Kellogg’s Under 17 Eccellenza di basket. C’è grande entusiasmo tra gli organizzatori, fieri non solo di aver portato per la quarta volta questo prestigioso appuntamento sul territorio, ma anche di aver compiuto una vera e propria impresa: il Pala “Di Concilio” è stato infatti rimesso a nuovo a tempo di record per l’occasione.

I talenti del futuro tra Agropoli e Torchiara

Dal 18 al 24 maggio, il Cilento si trasformerà nel cuore pulsante della pallacanestro giovanile italiana. Saranno 16 le migliori formazioni del Paese a sfidarsi per conquistare il prestigioso titolo di Campione d’Italia. Lo spettacolo e le emozioni del grande basket andranno in scena su due parquet d’eccezione: il “Palazzetto A. Di Concilio” di Agropoli e il “PalaCilento” di Torchiara.

Un territorio a canestro

Il torneo rappresenta un’opportunità straordinaria per ammirare da vicino i più promettenti talenti della palla a spicchi nazionale, ragazzi che già oggi incarnano il presente e il futuro di questo sport. Con questo evento di rilievo assoluto, Agropoli si conferma ancora una volta una vera e propria colonna portante e un punto di riferimento per il basket italiano. Il Cilento è pronto: che la caccia al tricolore abbia inizio!.

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