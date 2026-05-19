Padula inaugura una nuova stagione dei servizi museali integrati: biglietto unico e grandi eventi estivi

Presentata questa mattina nella Sala del Refettorio della Certosa di San Lorenzo a Padula la nuova offerta dell’ecosistema culturale di Padula, tra patrimonio storico-artistico, memoria civile, progettualità contemporanea e innovazione.

La nuova stagione dei servizi museali integrati prenderà forma dal 1° giugno grazie all’impegno rinnovato del Ministero della Cultura – Direzione regionale Musei nazionali Campania, del Comune di Padula e del Consorzio stabile Aion (Artem, Le Nuvole, Monaci Digitali, Vivaticket) concessionario dei servizi di valorizzazione.

Frutto della sinergia tra Direzione Musei, Comune di Padula e Consorzio Aion anche il ricco calendario di eventi estivi che vedrà protagonisti grandi nomi del teatro, della danza e della musica, da Massimo Ranieri a Fiorella Mannoia e Vincenzo Salemme.

Alla presentazione hanno preso parte Vincenzo Maraio, Assessore al Turismo, alla Promozione del Territorio e alla Transizione Digitale della Regione Campania; Luigina Tomay, Direttrice regionale Musei nazionali della Campania; Francesco Fanoli, Funzionario referente per la Certosa di Padula; Michela Cimino, Sindaca del Comune di Padula e Antonio Fortunati, Assessore al Turismo del Comune di Padula, moderati dalla giornalista e conduttrice televisiva Stefania Capobianco.

Gli interventi istituzionali: una visione condivisa per il territorio

“Padula entra in una nuova fase della promozione turistica – afferma Vincenzo Maraio, Assessore al Turismo, alla Promozione del Territorio e alla Transizione Digitale della Regione Campania – sistemi integrati, servizi qualificati e una visione condivisa per valorizzare un’eccellenza unica al mondo come la Certosa di San Lorenzo. Il biglietto unico, il rafforzamento dell’offerta museale e la programmazione culturale rappresentano strumenti concreti per attrarre un turismo di qualità, capace di restare più a lungo e generare valore per l’intero territorio. La sfida è trasformare il nostro patrimonio in un sistema sempre più vivo”.

Come sottolinea Luigina Tomay, Direttrice regionale Musei nazionali Campania:

“Oggi prende il via concretamente la gestione integrata del Sistema museale di Padula, un percorso di valorizzazione messo in campo fin dal 2024 dalla Direzione regionale Musei nazionali Campania e dal Comune di Padula. L’obiettivo condiviso è fornire a cittadini e visitatori la possibilità di conoscere con un biglietto unico le testimonianze monumentali, artistiche e culturali più significative del territorio. La Certosa di San Lorenzo, bene iscritto alla Lista del Patrimonio Unesco e cardine di questo itinerario, si presenta a questo appuntamento con percorsi di visita ampliati grazie al recente riallestimento del Quarto del Priore, a cui si aggiungeranno a breve le riaperture della Biblioteca e delle ex celle dei monaci ospitanti le installazioni di arte contemporanea ‘Le opere e i giorni’. Le ingenti risorse finanziarie investite negli ultimi anni in termini di restauri, messa in sicurezza e accessibilità del monumento testimoniano l’impegno del MiC e della Direzione regionale Musei nazionali Campania ad assicurare elevati standard di tutela, fruizione e promozione del sito”.

“La promozione della Certosa – dice Francesco Fanoli, Funzionario referente della Certosa di Padula – sarà potenziata anche attraverso un ricco calendario di eventi, reso possibile grazie ad appositi finanziamenti del MiC. Si inizierà con i due spectacles di danza contemporanea, parte della rassegna ‘L’Oltre. Danza, digitale e memoria nei luoghi di passaggio’, finanziato grazie all’aggiudicazione di un bando dalla Direzione generale Spettacolo, che unisce tre luoghi della cultura della Direzione regionale Musei nazionali Campania, ente promotore del progetto. Il calendario proseguirà con gli eventi organizzati da società e associazioni locali, nell’ambito del Certosa Village e del Padula Mob Festival che vedranno, tra gli altri, la partecipazione di artisti come Fiorella Mannoia, Massimo Ranieri e Modena City Ramblers”.

Strategia e sviluppo sostenibile per il turismo a Padula

Michela Cimino, Sindaca di Padula, esprime:

“Grande soddisfazione per il lavoro portato avanti in questi anni e per le progettualità messe in campo per il rilancio turistico e culturale di Padula e dell’intero territorio. La nuova gestione dei servizi della Certosa di San Lorenzo e dei Musei Civici rappresenta un passo importante di un percorso più ampio di valorizzazione del nostro patrimonio, che punta a rafforzare l’attrattività del sistema museale e a migliorare l’esperienza di visita. Si tratta di un risultato significativo, frutto di un lavoro condiviso e di una visione strategica che guarda allo sviluppo sostenibile del turismo culturale come leva fondamentale per la crescita della nostra comunità e delle attività economiche locali”.

L’Assessore al Turismo del Comune di Padula, Antonio Fortunati, aggiunge: “In questa direzione si colloca anche la decisione relativa agli asset turistici della Casa Bassa, che hanno finalmente trovato una destinazione precisa e funzionale. Grazie alla locazione degli spazi precedentemente utilizzati dalla Comunità Montana Vallo di Diano, si è compiuto un passaggio concreto da una condizione di disavanzo a una di avanzo gestionale, trasformando questi luoghi in una risorsa economica stabile per l’ente. Questa scelta non è isolata, ma si inserisce coerentemente in una strategia più ampia di investimento nella promozione del monastero certosino su tutti i mercati internazionali: nuove risorse economiche, servizi più qualificati e diversificati per i visitatori e, di conseguenza, la possibilità concreta di attrarre un turismo di maggiore qualità, capace di scegliere una permanenza più lunga nel nostro territorio”.

Il calendario degli eventi dell’estate 2026

Rassegna “L’oltre. Danza, memoria e digitale nei luoghi di passaggio”

(Spettacoli di danza finanziati con fondi FUS)

25 luglio, ore 21:30 – “Pélerinage” di Micha van Hoecke, compagnia Borderlinedanza.

– “Pélerinage” di Micha van Hoecke, compagnia Borderlinedanza. 26 luglio, ore 21:30 – “In to Reveal”, di Francesco Annarumma, ARB Dance Company.

In entrambe le date lo spettacolo sarà preceduto da una visita guidata con una performance di danza, arricchita da un’esperienza in realtà virtuale, intitolata “Codice infinito: la danza dei monaci” a cura di Borderlinedanza e I Monaci Digitali, con coreografia di Claudio Malangone. Grazie ai visori di realtà virtuale alcuni elementi architettonici della biblioteca della Certosa saranno riprodotti negli spazi del giardino del Priore. Gli spettatori avranno l’opportunità di assistere alla performance con e senza visori, esplorando in maniera alternata gli scaffali e il pavimento maiolicato dell’antica biblioteca o il terreno e le mura del giardino.

Durante i due giorni sarà allestita nei locali del refettorio la mostra fotografica “La vie d’artiste: Micha van Hoecke”, accompagnata da una performance di danza della moglie e curatrice dell’allestimento Miki Matsuse.

Certosa Village 2026

29 luglio, ore 20:00 – Carolina Benvenga, Summer Party. Star amatissima dai più piccoli, volto di Rai YoYo e autrice di hit come “Zanzarita”, Carolina porterà sul palco non solo musica ma un’esperienza coinvolgente fatta di giochi, energia e interazione con il giovane pubblico, in una location magica per tutta la famiglia. I piccoli fan avranno inoltre la possibilità di incontrare l’artista e immortalare il momento con un selfie e autografi in un meet&greet imperdibile. Lo show sarà preceduto da una giornata speciale pensata per i bambini: artisti di strada, giocolieri, mangiafuoco, danza aerea e altre sorprese, oltre ad attività ludiche e creative dedicate ai più piccoli, tra giochi in legno, laboratori, musica, pittura e momenti pensati per stimolare curiosità, fantasia e partecipazione, oltre all’ampia scelta di piatti tradizionali e street food moderno di operatori del territorio che accompagneranno tutte le tappe del Certosa Village.

– Carolina Benvenga, Summer Party. Star amatissima dai più piccoli, volto di Rai YoYo e autrice di hit come “Zanzarita”, Carolina porterà sul palco non solo musica ma un’esperienza coinvolgente fatta di giochi, energia e interazione con il giovane pubblico, in una location magica per tutta la famiglia. I piccoli fan avranno inoltre la possibilità di incontrare l’artista e immortalare il momento con un selfie e autografi in un meet&greet imperdibile. Lo show sarà preceduto da una giornata speciale pensata per i bambini: artisti di strada, giocolieri, mangiafuoco, danza aerea e altre sorprese, oltre ad attività ludiche e creative dedicate ai più piccoli, tra giochi in legno, laboratori, musica, pittura e momenti pensati per stimolare curiosità, fantasia e partecipazione, oltre all’ampia scelta di piatti tradizionali e street food moderno di operatori del territorio che accompagneranno tutte le tappe del Certosa Village. 30 luglio, ore 21:30 – Fiorella Mannoia, Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve. Serata di grande musica d’autore con una regina della canzone italiana, un viaggio poetico alla riscoperta dell’opera di due straordinari nomi del nostro cantautorato: Fabrizio De Andrè e Ivano Fossati. Unica data in Campania del tour “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve” celebra i 30 anni dello storico album Anime salve (1996), realizzato da De Andrè con Fossati con arrangiamenti inediti.

– Fiorella Mannoia, Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve. Serata di grande musica d’autore con una regina della canzone italiana, un viaggio poetico alla riscoperta dell’opera di due straordinari nomi del nostro cantautorato: Fabrizio De Andrè e Ivano Fossati. Unica data in Campania del tour “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve” celebra i 30 anni dello storico album Anime salve (1996), realizzato da De Andrè con Fossati con arrangiamenti inediti. 3 agosto, ore 21:30 – Vincenzo Salemme, Lo spettacolo della mia vita. Uno show inedito attraversa la comicità di Vincenzo Salemme, il suo teatro e il suo modo unico di raccontare l’animo umano. Uno spettacolo per coltivare il buon umore, emozionarsi e ritrovare tutta la forza della grande tradizione comica napoletana, reinterpretata con il linguaggio brillante e contemporaneo di uno degli artisti più amati del teatro italiano.

– Vincenzo Salemme, Lo spettacolo della mia vita. Uno show inedito attraversa la comicità di Vincenzo Salemme, il suo teatro e il suo modo unico di raccontare l’animo umano. Uno spettacolo per coltivare il buon umore, emozionarsi e ritrovare tutta la forza della grande tradizione comica napoletana, reinterpretata con il linguaggio brillante e contemporaneo di uno degli artisti più amati del teatro italiano. 5 agosto, ore 21:30 – Massimo Ranieri, Tutti i sogni ancora in volo. E continuano a volare. La presenza scenica magnetica e la voce inconfondibile di un protagonista della scena musicale italiana e della cultura partenopea, uno spettacolo che coniuga musica, racconto e teatro in un format coinvolgente e contemporaneo.

Padula Mob Festival 2026

2 agosto – Nella cornice suggestiva della Certosa di San Lorenzo, una serata dedicata alla musica, all’inclusione e alla valorizzazione del territorio. Protagonisti dell’edition 2026 saranno i Modena City Ramblers, preceduti, come da tradizione, dalle esibizioni di artisti emergenti.

Padula in Festa per Carlo V – La Frittata delle Mille Uova

8-10 agosto – Ventinovesima edizione della rievocazione storica dell’accoglienza riservata dai monaci Certosini all’imperatore Carlo V, dopo la vittoria sui Turchi nella Battaglia di Tunisi. Animata da cortei, artisti e spettacoli rinascimentali, la manifestazione culminerà il 10 agosto con la riproposizione rituale e degustazione propiziatoria della “Frittata delle Mille Uova”, nell’enorme padella ricostruita dagli artigiani locali.

Informazioni utili per la visita

Orari di apertura

Certosa di San Lorenzo: Tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:30 (escluso il martedì). Ultimo ingresso ore 18:45.

Tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:30 (escluso il martedì). Ultimo ingresso ore 18:45. Casa Museo Joe Petrosino: Tutti i giorni dalle 12:00 alle 17:00 (escluso il martedì).

Tutti i giorni dalle 12:00 alle 17:00 (escluso il martedì). Museo Civico Multimediale: Su prenotazione.

Su prenotazione. Battistero di San Giovanni in Fonte: Su prenotazione.

Tariffe biglietto integrato (Certosa e Padula)