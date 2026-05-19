Incidente sul lavoro a Pontecagnano: operaio precipita in un pozzo per cinque metri

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi a Pontecagnano, dove un operaio è precipitato all’interno di un pozzo profondo circa cinque metri. Soltanto la rapidità della macchina dei soccorsi ha evitato che la caduta si trasformasse in una tragedia, garantendo un recupero tempestivo del lavoratore rimasto intrappolato.

L’incidente sul lavoro e la dinamica della caduta

L’episodio ha avuto luogo intorno alle ore 9:30. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava svolgendo le proprie mansioni lavorative quando, per cause che restano ancora da accertare con precisione, ha perso l’equilibrio ed è finito nel vuoto. I colleghi e i presenti, resisi immediatamente conto della gravità della situazione, hanno lanciato l’allarme per attivare i soccorsi medici e specialistici necessari a raggiungere l’operaio sul fondo della cavità.

Le operazioni di salvataggio nel pozzo

La centrale operativa ha inviato sul posto i sanitari del 118 con un’ambulanza della Croce Bianca e un’automedica, insieme alle squadre dei Vigili del Fuoco. Le attività di recupero sono apparse subito complesse a causa della profondità della struttura. I caschi rossi e il personale medico hanno operato in stretta sinergia per raggiungere il malcapitato, che è stato agganciato, stabilizzato e infine estratto in totale sicurezza dal pozzo.

Il ricovero all’ospedale di Salerno

Dopo essere stato riportato in superficie, l’operaio è stato sottoposto alle prime cure sul posto. Successivamente, i sanitari ne hanno disposto il trasferimento in ambulanza presso l’ospedale San Leonardo di Salerno. Nonostante la violenza dell’impatto e l’altezza della caduta, le condizioni del lavoratore non sembrerebbero critiche. Il ricovero si è reso necessario principalmente per eseguire tutti gli esami diagnostici e gli accertamenti medici del caso.