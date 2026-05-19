Porto di Agropoli, pubblicato il bando per 38 posti barca stagionali: requisiti e modalità di domanda

L’Area Porto e Demanio Marittimo del Comune di Agropoli si avvia a concludere le procedure per l’assegnazione di 38 posti barca in vista della prossima stagione balneare. Gli ormeggi, situati sul lato destro del primo pontile e nel tratto sottostante la banchina di riva, saranno fruibili a partire dal 1 giugno fino al 30 settembre 2026.

Limiti tecnici e tariffe stagionali

L’amministrazione comunale ha stabilito un canone forfettario complessivo di 450 euro per l’intero periodo estivo. L’accesso al bando è tuttavia vincolato a precise restrizioni strutturali dovute alle caratteristiche naturali dell’area ormeggio. I fondali interessati presentano infatti una profondità ridotta, stimata in circa 60 centimetri.

Per questa ragione, i richiedenti dovranno accettare una specifica clausola per ottenere l’assegnazione: l’obbligo di eseguire le manovre di avvicinamento mantenendo l’elica fuori dall’acqua. Con la firma dell’istanza, i diportisti esonerano formalmente l’ente pubblico da qualunque responsabilità legata a danni derivanti dal basso fondale. I natanti ammessi non potranno superare i 6,50 metri di lunghezza e i 2,10 metri di larghezza.

I criteri di selezione per la graduatoria

L’ente ha definito un ordine di precedenza che premia il legame con il territorio e la regolarità fiscale. La priorità massima viene concessa ai cittadini residenti ad Agropoli che risultano in regola con i tributi locali. A seguire, la selezione include i non residenti che possiedono immobili nel territorio comunale, purché in regola con i versamenti di Imu e Tari. L’ultima fascia è destinata ai non residenti privi di proprietà in loco. In caso di parità di requisiti tra più candidati, si applicherà il criterio dell’ordine cronologico di ricezione delle istanze.

Modalità e termini di invio della domanda

I termini per la presentazione delle richieste rimarranno soltanto fino alle ore 12:00 di domani, 20 maggio 2026.

Le istanze dovranno essere trasmesse all’Ufficio Protocollo del Comune oppure inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it. Ciascun diportista potrà presentare un’unica domanda; in presenza di invii multipli da parte dello stesso soggetto, la struttura comunale valuterà soltanto la prima richiesta protocollata, escludendo le successive. L’orario di registrazione al protocollo costituirà il riferimento ufficiale per la stesura della graduatoria finale.