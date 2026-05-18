Giornata del Malato Oncologico ad Omignano: focus su umanizzazione delle cure e centralità del paziente

Una sala gremita ha ospitato, nella giornata di ieri, presso la sala della Biblioteca comunale ad Omignano, il convegno dedicato alla Giornata Nazionale del Malato Oncologico.

Il focus del convegno: il paziente al centro

Focus sui malati, sui pazienti guariti e sulle loro famiglie con particolare attenzione agli aspetti dedicati alla gestione del malato oncologico che va posto al centro del percorso di assistenza e curato nella sua unicità biologica ed emozionale.

Le parole del Sindaco Raffaele Mondelli

A fare gli onori di casa il Sindaco Raffaele Mondelli, che ha ribadito quanto fosse importante stare al fianco dei pazienti: “Sono tante le persone che ogni anno ricevono la diagnosi di malattia oncologica, siamo intorno ai 400mila pazienti, anche se rispetto al passato molti passi avanti sono stati fatti”.

L’intervento del Dott. Pietro Masullo

Presente anche il Dott. Pietro Masullo che ha espresso gratitudine all’amministrazione per aver sostenuto questa iniziativa: “Umanizzazione e personalizzazione delle cure, sono due concetti intimamente connessi, ed è l’invito che rivolgiamo a tutti i colleghi”.