Eboli, sorpreso con oltre cento dosi di cocaina e crack: arrestato un minorenne

Nella giornata del 16 maggio scorso, il personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia ha tratto in arresto un minore italiano di Eboli per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività si inserisce nell’ambito dei mirati servizi di controllo del territorio e di contrasto al traffico di droga, predisposti con particolare attenzione alle aree maggiormente interessate dal fenomeno.

Nel corso dell’intervento, gli agenti hanno effettuato una verifica presso un’abitazione nella quale erano presenti il padre e lo zio del giovane, entrambi già sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.

Il sequestro della droga e l’arresto

Durante il controllo, il personale operante ha proceduto alla perquisizione personale del minore, rinvenendo, occultati all’interno degli indumenti, oltre cento involucri contenenti cocaina e crack, per un peso complessivo di circa 24 grammi.

Oltre alla sostanza stupefacente, i poliziotti hanno sequestrato la somma di 240 euro in contanti, ritenuta possibile provento dell’attività di spaccio. Al termine degli accertamenti di rito, il minore è stato accompagnato presso una struttura di accoglienza per minori, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.