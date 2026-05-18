Cronaca

Eboli, sorpreso con oltre cento dosi di cocaina e crack: arrestato un minorenne

Blitz della Polizia a Battipaglia: un minorenne è stato arrestato per spaccio. Nella stessa abitazione il padre e lo zio erano già ai domiciliari

Redazione Infocilento

Nella giornata del 16 maggio scorso, il personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia ha tratto in arresto un minore italiano di Eboli per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività si inserisce nell’ambito dei mirati servizi di controllo del territorio e di contrasto al traffico di droga, predisposti con particolare attenzione alle aree maggiormente interessate dal fenomeno.

Nel corso dell’intervento, gli agenti hanno effettuato una verifica presso un’abitazione nella quale erano presenti il padre e lo zio del giovane, entrambi già sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.

Il sequestro della droga e l’arresto

Durante il controllo, il personale operante ha proceduto alla perquisizione personale del minore, rinvenendo, occultati all’interno degli indumenti, oltre cento involucri contenenti cocaina e crack, per un peso complessivo di circa 24 grammi.

Oltre alla sostanza stupefacente, i poliziotti hanno sequestrato la somma di 240 euro in contanti, ritenuta possibile provento dell’attività di spaccio. Al termine degli accertamenti di rito, il minore è stato accompagnato presso una struttura di accoglienza per minori, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.