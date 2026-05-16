Piana del Sele

Aggressione a Battipaglia, Progetto Civico lancia l’allarme: “Serve più sicurezza”

Grave aggressione a Battipaglia contro un giovane. Elio Vicinanza (Progetto Civico) denuncia il clima di insicurezza e chiede controlli immediati sul territorio

Antonio Elia
Municipio Battipaglia

Progetto Civico Italia città di Battipaglia, nella figura del coordinatore cittadino Elio Vicinanza, esprime forte preoccupazione per il grave episodio di violenza avvenuto nelle ultime ore a Battipaglia, dove un giovane sarebbe stato brutalmente aggredito da un gruppo di persone, riportando serie ferite al volto.

Quanto accaduto rappresenta l’ennesimo segnale di un clima di insicurezza che i cittadini percepiscono sempre più spesso nelle strade della nostra città. Non possiamo più limitarci all’indignazione social o alle parole di circostanza: Battipaglia ha bisogno di presenza, prevenzione e controllo del territorio.

Le richieste per il controllo del territorio

Chiediamo con forza ciò che denunciamo da anni:

  • un immediato potenziamento dei controlli nelle aree maggiormente frequentate dai giovani;
  • maggiore coordinamento tra amministrazione comunale e forze dell’ordine;
  • l’installazione e il controllo efficiente dei sistemi di videosorveglianza;
  • un piano concreto contro violenza giovanile, degrado urbano e criminalità diffusa.

Prevenzione, disagio sociale e solidarietà alla vittima

È necessario aprire una riflessione seria anche sul disagio sociale e culturale che sta crescendo tra molti ragazzi. La sicurezza non si costruisce solo con la repressione, ma anche con educazione, sport, aggregazione sana e sostegno alle famiglie.

Alla vittima dell’aggressione va la nostra totale solidarietà e vicinanza, con l’auspicio che venga fatta piena luce sui responsabili nel più breve tempo possibile. Il silenzio e l’abitudine sono complici del degrado. Battipaglia merita rispetto, sicurezza e futuro.

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