Aggressione a Battipaglia, Progetto Civico lancia l’allarme: “Serve più sicurezza”

Progetto Civico Italia città di Battipaglia, nella figura del coordinatore cittadino Elio Vicinanza, esprime forte preoccupazione per il grave episodio di violenza avvenuto nelle ultime ore a Battipaglia, dove un giovane sarebbe stato brutalmente aggredito da un gruppo di persone, riportando serie ferite al volto.

Quanto accaduto rappresenta l’ennesimo segnale di un clima di insicurezza che i cittadini percepiscono sempre più spesso nelle strade della nostra città. Non possiamo più limitarci all’indignazione social o alle parole di circostanza: Battipaglia ha bisogno di presenza, prevenzione e controllo del territorio.

Le richieste per il controllo del territorio

Chiediamo con forza ciò che denunciamo da anni:

un immediato potenziamento dei controlli nelle aree maggiormente frequentate dai giovani;

maggiore coordinamento tra amministrazione comunale e forze dell’ordine;

l’installazione e il controllo efficiente dei sistemi di videosorveglianza;

un piano concreto contro violenza giovanile, degrado urbano e criminalità diffusa.

Prevenzione, disagio sociale e solidarietà alla vittima

È necessario aprire una riflessione seria anche sul disagio sociale e culturale che sta crescendo tra molti ragazzi. La sicurezza non si costruisce solo con la repressione, ma anche con educazione, sport, aggregazione sana e sostegno alle famiglie.

Alla vittima dell’aggressione va la nostra totale solidarietà e vicinanza, con l’auspicio che venga fatta piena luce sui responsabili nel più breve tempo possibile. Il silenzio e l’abitudine sono complici del degrado. Battipaglia merita rispetto, sicurezza e futuro.