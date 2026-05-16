Serie C - Serie D

Gelbison, Vincenzo Vaccaro convocato per la Juniores Cup 2026: il giovane talento rossoblù vola nel girone I

Grande soddisfazione in casa Gelbison: il difensore classe 2008 Vincenzo Vaccaro è stato convocato nella Rappresentativa di Serie D per la Juniores Cup

Antonio Pagano
Vincenzo Vaccaro

Tanta soddisfazione in casa rossoblù per la convocazione del giovane Vincenzo Vaccaro nella Rappresentativa di Serie D del Girone I per la Juniores Cup 2026, che si terrà dal 18 al 23 maggio.

Il programma del torneo in Basilicata

Il torneo si svolgerà in Basilicata. Saranno nove le Rappresentative impegnate sui campi di Nova Siri Marina, Marconia e Francavilla in Sinni. Si parte martedì 19 maggio con le prime gare dei triangolari, mentre venerdì 22 si disputeranno le semifinali. La finalissima è in programma sabato 23 maggio.

La crescita del difensore e l’esordio in prima squadra

Classe 2008, difensore, Vincenzo è cresciuto calcisticamente nella Cilento Academy per poi passare alla Juniores della Gelbison. Il ragazzo ha inoltre esordito quest’anno nella prima squadra rossoblù, nella partita di ritorno contro la Vibonese vinta per 4-0, un match che il giovane ricorderà per sempre. Ora la prestigiosa convocazione nella Rappresentativa Serie D per la Juniores Cup rappresenta il giusto premio frutto di tanto duro lavoro, impegno e sacrifici.

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