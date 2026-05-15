Politica

Cultura, decoro e movida. De Luca: «riprendiamo in mano la città»

Dal teatro Verdi alle infrastrutture, l'ex presidente della Campania rilancia la sfida culturale e urbanistica per il futuro di Salerno

Federica Inverso

Dal teatro Verdi, alla Sala Pasolini. Dalle iniziative messe in campo, fino al restauro dei sagrati delle chiese della città. E non solo. Sono solo alcuni dei progetti che sono stati portati a termine in questi anni a Salerno, come ricordato dal candidato sindaco Vincenzo De Luca nel corso di un’iniziativa che si è tenuta, ieri pomeriggio, presso il Polo Nautico e che ha visto al centro il mondo della Cultura.

“Riprendiamo in mano la città”

L’ex presidente della Campania ha ribadito nel corso dell’incontro il suo impegno per la città. Ha ringraziato l’amministrazione uscente sottolineando però che è arrivato il momento di riprendere in mano Salerno.

I progetti in programma

Tanti i progetti sul tavolo, dalle rotatorie, all’illuminazione, agli elementi di arredo che contribuiranno a fare di Salerno “la Montecarlo del Sud”, come sottolineato da De Luca. Non è mancata una parentesi sul mondo della movida, l’ex presidente della Campania ha assicurato che a Salerno si lavorerà per una movida “perbene” che dà lavoro e fa stare tranquilli famiglie e commercianti.

E poi, rivolgendosi agli avversari, De Luca ha detto: “bisogna avere rispetto del lavoro che è stato fatto”, sottolineando che “c’è chi ha dato la vita per questa città”.

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