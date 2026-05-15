Padula: maltratta moglie e figlie, scatta l’allontanamento da casa per un uomo

Un grave episodio di violenza domestica si è verificato a Padula. I militari dell’Arma hanno dato esecuzione a un provvedimento cautelare nei confronti di un uomo del posto, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia.

L’intervento dei Carabinieri e le indagini

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Padula, sotto il coordinamento della Compagnia di Sala Consilina. I militari, dopo aver raccolto elementi tangibili e testimonianze, hanno fatto scattare la misura restrittiva nei giorni scorsi.

Le indagini hanno permesso di ricostruire un quadro drammatico, fatto di sofferenze continue all’interno delle mura domestiche.

La ricostruzione

Secondo quanto emerso dall’attività investigativa, l’indagato avrebbe tenuto per lungo tempo comportamenti violenti, minacciosi e vessatori nei confronti della moglie e delle figlie. Una condotta reiterata che aveva ormai trasformato la quotidianità della famiglia in un incubo, generando un profondo stato di ansia, disagio e costante paura per la propria incolumità.

I provvedimenti

Per l’uomo è scattato l’allontanamento immediato dalla casa familiare, a cui si aggiunge il divieto assoluto di avvicinarsi alla moglie e alle figlie, nonchè ai luoghi da loro frequentati.