Casal Velino, furto in un’abitazione al Bivio di Acquavella: portati via denaro e oggetti preziosi

Non si placa l’ondata di furti che sta interessando il territorio cilentano. Un nuovo colpo è stato messo a segno questa mattina a Casal Velino, precisamente in località Bivio di Acquavella.

La ricostruzione

Il colpo è avvenuto un’abitazione situata in via Rungi. Stando alle prime ricostruzioni, i malviventi sarebbero riusciti a introdursi all’interno dell’appartamento senza lasciare apparenti segni di effrazione. Una volta dentro, i ladri sono riusciti ad aprire due casseforti, portando via oggetti preziosi, gioielli e denaro.

L’amara scoperta è avvenuta intorno alle 12:30, quando i proprietari hanno fatto rientro a casa, trovandosi di fronte alla spiacevole sorpresa.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione per effettuare i rilievi del caso e avviare le indagini. I militari dell’Arma stanno raccogliendo ogni elemento utile per ricostruire quanto accaduto.