Attualità

Sicurezza e prevenzione a Roccagloriosa: incontro con la Polizia di Stato contro le truffe agli anziani

Il Sindaco Roberto Cavalieri e le Forze di Polizia a confronto con i cittadini per fornire strumenti utili e contrastare un fenomeno purtroppo diffuso anche nella piccola comunità

Maria Emilia Cobucci

Il comune di Roccagloriosa ha ospitato questa mattina un appuntamento importante per combattere il fenomeno delle truffe agli anziani. Nell’aula consiliare si è tenuto un incontro che ha visto la presenza delle Forze di Polizia – il Sostituto Commissario Silvio Riccio e l’Ispettore Antonio Vita – del Sindaco Roberto Cavalieri, promotore dell’iniziativa, e di diversi cittadini per tentare di scongiurare un fenomeno dilagante.

La dichiarazione

“Sicuramente si è trattato di un incontro importante diretto a salvaguardare e a informare le persone un po’ più fragili della nostra comunità sulle tipologie di truffe che possono essere perpetrate ai loro danni – ha affermato il primo cittadino Cavalieri – Con la presenza delle Polizia di Stato abbiamo cercato di fornire loro gli strumenti conoscitivi e anche magari i possibili rimedi da attuare in occasione delle tante tipologie di truffe che purtroppo anche nelle nostre zone vengono realizzate.

L’obiettivo

Il nostro intento è quello di stare a fianco ai cittadini e dargli gli strumenti per poter poi riconoscere eventuali raggiri. Purtroppo anche questa mattina abbiamo appurato che anche nel nostra nella nostra piccola comunità ci sono stati eventi del genere e devo ringraziare la Polizia di Stato perché attraverso il proprio personale, che si è reso disponibile, abbiamo fornito una serie di informazioni utili ai nostri cittadini affinché possano difendersi da eventuali raggiri”, conclude.

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