Furto in casa a Eboli, paura per Francesco Giusti: “Grande spavento, grazie a tutti per la vicinanza”

Notte di paura al Molinello per Francesco Giusti, consigliere a fine mandato del Forum dei giovani, vittima di un furto nella propria abitazione avvenuto intorno alle 3 del mattino.

Secondo quanto riferito, i malviventi avrebbero portato via il portafoglio contenente circa 15 euro in contanti. Il danno più rilevante riguarda però i documenti personali e le carte di credito sottratte durante l’episodio.

Il messaggio di ringraziamento sui social

A poche ore dall’accaduto, Giusti ha scelto di affidare ai social un messaggio di ringraziamento rivolto agli amici e alle persone che gli hanno espresso solidarietà e vicinanza dopo il furto.

“Ci tenevo a scrivere due parole qui per ringraziare di cuore gli amici che prontamente, di prima mattina, mi hanno chiamato o scritto. Subire un furto del portafogli in casa, purtroppo, lascia addosso una brutta sensazione e un grande spavento, ma la vostra vicinanza e il vostro affetto sono stati il supporto più grande”.

L’episodio ha suscitato attenzione e solidarietà nella comunità locale, con numerosi messaggi di sostegno arrivati nelle ultime ore al consigliere del Forum dei giovani.