Eboli, nuovo Asilo Nido “Villa Romana”: riparte il cantiere PNRR da 816mila euro

Ad Eboli sono ufficialmente ripartiti i lavori per la realizzazione del nuovo Asilo Nido “Villa Romana”, dopo il break determinato dal ritrovamento di reperti archeologici emersi durante le prime fasi di cantiere. La scoperta ha reso necessario l’intervento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, che ha provveduto alla catalogazione dei materiali rinvenuti e al rilascio delle ulteriori autorizzazioni indispensabili per la prosecuzione delle attività.

L’intervento prevede la demolizione e ricostruzione dell’ex scuola elementare Paterno, in via Fontanelle, nell’ambito del programma di investimenti finanziati con fondi PNRR – Missione 4 Istruzione, per un importo complessivo pari a € 816.000,00.

Spazi e ricettività della nuova struttura

Il nuovo edificio potrà accogliere 34 bambini di età compresa tra 0 e 3 anni, suddivisi in due sezioni: una dedicata a lattanti e semi divezzi e una riservata ai divezzi.

La struttura comprenderà tre aule didattiche, una sala mensa, spazi per armadietti e appendiabiti, uno spazio connettivo centrale, cucina dispensa, lavanderia, servizi igienici per bambini e personale, oltre ad ampi spazi esterni completamente rifunzionalizzati.

Architettura sostenibile, efficienza energetica e aree verdi

Particolare attenzione è stata riservata alla qualità architettonica e alla sostenibilità ambientale dell’intervento. Le aule saranno orientate per garantire un’ottimale illuminazione naturale nelle ore mattutine e ciascun ambiente sarà concepito come nucleo indipendente, dotato di servizi dedicati. La nuova costruzione sarà caratterizzata da elevati standard di efficienza energetica, grazie a impianti tecnologici di ultima generazione, mentre almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi prodotti durante il cantiere sarà destinato a riutilizzo, recupero o riciclaggio, in linea con gli obiettivi ambientali del PNRR.

Gli spazi esterni – l’area verde e la zona coperta antistante l’ingresso – saranno progettati come luoghi multifunzionali, idonei non solo alle attività educative all’aperto, ma anche all’organizzazione di eventi culturali, spettacoli e momenti di socialità per la comunità.

Il cronoprogramma aggiornato prevede la conclusione dell’intervento entro il 31 agosto 2026.

«Continua l’impegno dell’Amministrazione Conte per ammodernare il nostro patrimonio edilizio – dichiara il Sindaco Mario Conte – e destinarlo a nuove funzioni che incontrano i bisogni delle famiglie ebolitane. Il centro cittadino aumenterà i servizi di asilo nido con 34 ulteriori posti. Abbiamo raccolto la sfida del PNRR per contribuire al raggiungimento del target europeo che prevede 300 posti nido per ogni 1000 abitanti 0-36 mesi.

Si tratta di un’opera di straordinaria rilevanza, che investe Eboli come mai avvenuto prima, di cui siamo particolarmente orgogliosi, resa possibile dall’impegno del Settore Lavori Pubblici».