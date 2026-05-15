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Festa delle Famiglie Arcobaleno 2026 a Salerno: ecco programma, orari e attività al Parco del Mercatello

Domenica 17 maggio 2026 torna a Salerno la Festa delle Famiglie Arcobaleno al Parco del Mercatello. Scopri il programma completo tra letture, laboratori e inclusione

Redazione Infocilento
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In occasione dell’International Family Equality Day, l’Associazione Famiglie Arcobaleno celebra anche quest’anno la Festa delle Famiglie, una giornata di incontro, condivisione e partecipazione dedicata a tutte le famiglie.

L’appuntamento a Salerno è in programma domenica 17 maggio 2026, al Parco del Mercatello, dalle ore 11 alle 17, con un calendario di attività pensato per bambini, bambine, genitori e cittadinanza: letture animate, laboratori, teatro, giochi, momenti conviviali e attività inclusive.

Diritti e uguaglianza: il valore della Festa delle Famiglie 2026

La Festa delle Famiglie si svolge contemporaneamente in numerose città italiane e rappresenta un momento pubblico di visibilità, partecipazione e confronto sui temi dell’uguaglianza e del riconoscimento dei diritti di tutte le famiglie.

«Un’onda diffusa attraversa città e territori: corpi visibili, strade da percorrere insieme, lotte e rivendicazioni che ancora attendono risposte e un impegno chiaro da parte di tutte e tutti per la piena uguaglianza delle famiglie», sottolinea Famiglie Arcobaleno nel messaggio nazionale che accompagna l’edizione 2026 della manifestazione.

«Niente ci è stato concesso: ogni diritto ottenuto a tutela dei nostri figli e delle nostre figlie è stato conquistato con fatica e determinazione e continua a essere difeso ogni giorno. Stare insieme è la nostra forza: quella che accoglie e sostiene, intreccia storie, apre spazi di gioco, cultura e scoperta e costruisce relazioni capaci di riconoscersi e rafforzarsi».

Anche a Salerno la giornata sarà occasione per ribadire il valore delle differenze, contrastare discriminazioni e pregiudizi e promuovere una cultura fondata sull’inclusione, sul rispetto e sulla piena cittadinanza di tutte le famiglie.

Il programma della giornata al Parco del Mercatello

Il programma prenderà il via alle ore 11:00 con l’apertura della Festa delle Famiglie.

  • Dalle 11:30 alle 13:00: spazio alle letture per tutt* con “Bassa Voce”, a cura delle volontarie e dei volontari di Nati per Leggere Campania.
  • Alle ore 13:00: è previsto un momento di pic-nic condiviso.
  • Dalle 14:00 alle 16:00: si svolgeranno attività ludiche e un laboratorio di pittura insieme ad Animazione Arcobaleno.
  • Dalle 16:00 alle 17:00: si terrà il laboratorio teatrale curato da Cantieristupore.

Durante tutta la giornata saranno inoltre presenti animazione, truccabimbi e palloncini. L’evento è accessibile a tutt*: il Parco del Mercatello non presenta barriere architettoniche.

Patrocini e collaborazioni sul territorio

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Salerno e in collaborazione con:

  • Nati per Leggere Campania
  • Sodalis CSV Salerno
  • Arcigay Salerno “Marcella Di Folco”
  • Cantieristupore
  • Animazione Arcobaleno
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