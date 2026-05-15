Piana del Sele

Campagna, ultima settimana di incontri elettorali: i candidati presentano i programmi

Confronto aperto tra Moscato, Amoruso e D’Ambrosio per il futuro della città: ecco le principali linee programmatiche

Antonio Elia

Ultima settimana di incontri elettorali a Campagna: i candidati presentano i programmi. La campagna elettorale al momento è stata dominata da incontri pubblici e comunicazione social, i candidati iniziano a presentare le linee concrete dei propri programmi. Turismo, scuola, viabilità, sicurezza e cultura restano i temi centrali del confronto politico.

Le proposte dei candidati

  • Livio Moscato (Turismo, Territorio e Cultura): Tra i primi a delineare una proposta strutturata c’è Livio Moscato, che punta su turismo, valorizzazione del territorio e coordinamento delle iniziative cittadine. Nel programma trovano spazio l’idea di un calendario unico degli eventi, strumenti digitali per la promozione turistica e interventi sull’accessibilità urbana, con attenzione anche al superamento delle barriere architettoniche. Sul fronte culturale emerge invece la proposta del teatro-auditorium, considerata da Moscato un investimento strategico per rafforzare l’identità culturale e associativa della città. Un progetto ambizioso che richiederebbe però programmazione, risorse economiche e una gestione sostenibile nel lungo periodo.
  • Adele Amoruso (Scuola e Servizi per le Famiglie): Grande attenzione anche ai temi scolastici da parte di Adele Amoruso, che concentra il proprio messaggio sul miglioramento dei servizi per famiglie e studenti. Tra le priorità indicate: manutenzione degli edifici scolastici, maggiore sicurezza, trasporto scolastico più efficiente e potenziamento del servizio mensa, con attenzione alla qualità dei prodotti e alla sostenibilità dei costi.
  • Pierfrancesco D’Ambrosio (Viabilità e Traffico): Tra i temi più discussi resta poi la viabilità. Pierfrancesco D’Ambrosio insiste sulla necessità di affrontare in maniera strutturale il problema del traffico urbano, in particolare nell’area del Quadrivio. La proposta punta su studi specifici dei flussi veicolari e su una pianificazione più moderna della circulación cittadina, con interventi mirati su parcheggi, segnaletica e gestione del traffico.

Verso la fase decisiva

Molte proposte, pur diverse tra loro, si muovono lungo direttrici comuni: sicurezza urbana, servizi ai cittadini, sviluppo economico e qualità della vita.

Ma la vera differenza, secondo cittadini e osservatori, sarà nella capacità dei candidati di spiegare come intendano finanziare e realizzare concretamente gli interventi annunciati.

La campagna elettorale entra così nella sua fase decisiva: quella del confronto diretto sui programmi e sulla credibilità amministrativa delle proposte.

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