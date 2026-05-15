“Coloriamo il nostro futuro”: il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi di Omignano protagonisti a Palermo

Una giornata all’insegna della democrazia e della partecipazione è stata vissuta dal Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Omignano, protagonisti del Progetto nazionale “Coloriamo il Nostro Futuro”, a Palermo.Si tratta di un’importante iniziativa che riunisce i mini sindaci e i rappresentanti dei Parchi d’Italia in un percorso dedicato alla cittadinanza attiva, alla tutela ambientale e alla valorizzazione dei territori.

L’obiettivo

La partecipazione a “Coloriamo il Nostro Futuro” ha rappresentato un’importante occasione di crescita per i giovani studenti dell’Istituto Comprensivo di Omignano, protagonisti di un percorso fondato sui valori della responsabilità, della collaborazione tra territori e della valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale dei Parchi italiani. Nel corso delle attività gli studenti hanno preso parte a momenti istituzionali, culturali e formativi insieme a delegazioni provenienti da diverse regioni italiane, vivendo un’importante esperienza di confronto, crescita e partecipazione democratica.

Gli interventi

A rappresentare con impegno ed entusiasmo il territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni sono stati: Alessandro Scarpa, Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi e Ferdinando Taraschi Presidente del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, accompagnati dalla Prof.ssa Milena Greco e dalla Vice Preside Carmela Rizzo.

“Un sentito e particolare ringraziamento viene rivolto alla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Daniela Ruffolo, per la costante attenzione riservata ai percorsi educativi e formativi dedicati agli studenti, nonché per il sostegno e la sensibilità dimostrati verso iniziative che promuovono la crescita civica, culturale e sociale delle nuove generazioni”, dichiara il sindaco Raffaele Mondelli.