Sanità Salerno: il delegato RSU Montano Di Spirito aderisce alla CISL FP

La CISL FP di Salerno accresce il ruolo di rappresentanza con l’adesione all’organizzazione di un dirigente sindacale RSU delegato eletto nella ASL Salerno: Montano Di Spirito, infermiere del DEA di Vallo della Lucania.

La decisione, maturata nelle ultime settimane attraverso un percorso di confronto e condivisione programmatica, rappresenta un ulteriore consolidamento dell’azione sindacale della CISL nei luoghi di lavoro e nei settori della sanità e dei servizi.

“Accogliamo con grande soddisfazione la scelta del delegato Montano di aderire alle strategie del nostro sindacato – dichiara il neo eletto Segretario Provinciale della CISL FP di Salerno, Andrea Pastore – perché tali scelte nel concreto testimoniano la credibilità di un modello sindacale fondato sull’ascolto, sulla partecipazione e sulla tutela concreta dei lavoratori. La decisione di aderire alla nostra organizzazione da parte di un delegato della RSU rafforza la nostra presenza sul territorio e contribuisce a costruire una rappresentanza sempre più autorevole ed efficace a misura della comunità di riferimento”.

Competenza e radicamento per le sfide future della sanità

“Di Spirito porterà esperienza sindacale, competenze organizzative e radicamento nei contesti lavorativi, elementi che la CISL FP considera fondamentali elementi di sintesi per affrontare le sfide future del mondo del lavoro e della sanità. La nostra organizzazione continua a crescere – conclude il Segretario Pastore – grazie a un progetto inclusivo, riformista e vicino ai bisogni reali delle persone”.