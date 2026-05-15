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Sanità Salerno: il delegato RSU Montano Di Spirito aderisce alla CISL FP

La CISL FP di Salerno rafforza la sua rappresentanza nella sanità: il delegato RSU Montano Di Spirito (ASL Salerno) aderisce all'organizzazione. Leggi i dettagli.

Redazione Infocilento

La CISL FP di Salerno accresce il ruolo di rappresentanza con l’adesione all’organizzazione di un dirigente sindacale RSU delegato eletto nella ASL Salerno: Montano Di Spirito, infermiere del DEA di Vallo della Lucania.

La decisione, maturata nelle ultime settimane attraverso un percorso di confronto e condivisione programmatica, rappresenta un ulteriore consolidamento dell’azione sindacale della CISL nei luoghi di lavoro e nei settori della sanità e dei servizi.

Il commento del Segretario Provinciale Andrea Pastore

“Accogliamo con grande soddisfazione la scelta del delegato Montano di aderire alle strategie del nostro sindacato – dichiara il neo eletto Segretario Provinciale della CISL FP di Salerno, Andrea Pastore – perché tali scelte nel concreto testimoniano la credibilità di un modello sindacale fondato sull’ascolto, sulla partecipazione e sulla tutela concreta dei lavoratori. La decisione di aderire alla nostra organizzazione da parte di un delegato della RSU rafforza la nostra presenza sul territorio e contribuisce a costruire una rappresentanza sempre più autorevole ed efficace a misura della comunità di riferimento”.

Competenza e radicamento per le sfide future della sanità

“Di Spirito porterà esperienza sindacale, competenze organizzative e radicamento nei contesti lavorativi, elementi che la CISL FP considera fondamentali elementi di sintesi per affrontare le sfide future del mondo del lavoro e della sanità. La nostra organizzazione continua a crescere – conclude il Segretario Pastore – grazie a un progetto inclusivo, riformista e vicino ai bisogni reali delle persone”.

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