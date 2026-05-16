Cronaca

Violenta aggressione a Battipaglia, giovane pestato dal branco con i tirapugni

Un giovane è stato brutalmente pestato in strada a Battipaglia da un gruppo di sconosciuti. Indagini in corso per identificare i responsabili

Redazione Infocilento

Una notte di pura follia ha sconvolto Battipaglia, dove un giovane è stato brutalmente pestato in strada da un branco di sconosciuti. L’aggressione sarebbe avvenuta senza alcun motivo – “solo per il gusto di spaccarmi la faccia”, avrebbe dichiarato la vittima – e ha causato gravi lesioni al volto del ragazzo, per le quali si sospetta l’uso di tirapugni.

I soccorsi e le cure negli ospedali di Battipaglia e Eboli

Il giovane è stato costretto a ricorrere alle cure di ben due ospedali della Piana del Sele. Inizialmente si è recato al pronto soccorso di Battipaglia, dove ha ricevuto le prime cure e dieci punti di sutura al mento; il mattino seguente si è poi spostato a Eboli, insieme alla madre, a causa di un malore e per stabilizzare una seria frattura al naso.

Le indagini e la caccia ai responsabili

“Non li ha riconosciuti, quei maledetti”, avrebbe raccontato la madre, visibilmente scossa e piena di rabbia. Le ferite fisiche guariranno entro un mese, ma con una prognosi superiore ai 20 giorni le indagini potrebbero partire d’ufficio. La speranza è che le telecamere di videosorveglianza o eventuali testimoni possano presto identificare il branco, prima che la paura di uscire di casa diventi un trauma indelebile per la vittima.

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