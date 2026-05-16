Cronaca

Arresti a Mercato San Severino per spaccio ed evasione

Controlli a Mercato San Severino: i Carabinieri arrestano due persone per spaccio di cocaina e una terza per evasione dai domiciliari. I dettagli dell'operazione

Redazione Infocilento

Il 15 maggio, a Mercato San Severino, i Carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno proceduto all’arresto di Mario De Leo e Antonio Iannone per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, nonché di Roberto Guarnaccia per evasione dagli arresti domiciliari.

Il controllo e il sequestro della droga

Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria operante, gli stessi venivano individuati all’esterno dell’abitazione del Guarnaccia in possesso di circa 25 grammi di cocaina, suddivisa in 8 dosi.

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