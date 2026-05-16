Paura in gita scolastica: uomo armato di coltello minaccia gli studenti di Eboli in hotel

Notte di paura mercoledì per una scolaresca di Eboli in gita in Toscana. Un cliente dell’hotel, infastidito dai rumori provenienti dal corridoio, sarebbe uscito dalla propria stanza armato di coltello minacciando studenti e insegnanti presenti nella struttura.

Il panico è scattato immediatamente tra i ragazzi, mentre i docenti hanno cercato di mettere in sicurezza gli alunni e riportare la calma. Decisivo è stato il sangue freddo di un’insegnante che avrebbe fronteggiato l’uomo durante i momenti di maggiore tensione, fino all’arrivo delle forze dell’ordine, intervenute per bloccare e disarmare il cliente violento.

L’apprensione delle famiglie a Eboli

La notizia della vicenda si è diffusa rapidamente anche a Eboli attraverso telefonate e messaggi inviati dagli studenti alle proprie famiglie. Si sono vissute ore di forte apprensione per molti genitori, rimasti svegli tutta la notte in attesa di notizie rassicuranti da parte dei figli e degli accompagnatori.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Il giorno dopo, con il ritorno alla calma, sono arrivate le prime notizie concrete sui fatti. Secondo una prima ricostruzione, la reazione dell’uomo sarebbe stata provocata dalla vivacità dei ragazzi in albergo. Un episodio che ha comunque lasciato tanta paura e tensione tra studenti, insegnanti e familiari.

I risvolti legali e il proseguimento del viaggio

L’uomo potrebbe ora essere denunciato per minacce e porto abusivo di arma bianca. Gli studenti hanno comunque proseguito la gita programmata, ma quanto successo resterà nella loro mente e servirà come una delle tante esperienze, seppur difficile, della vita.