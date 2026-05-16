Eboli, aggressione in Piazza della Repubblica: uomo accoltellato nella notte, salvato da un gruppo di ragazzi

Una serata come le altre, nel cuore della città, si è trasformata in pochi istanti in uno scenario di paura. Ieri, intorno alla mezzanotte, Piazza della Repubblica ad Eboli è diventata teatro di una aggressione che ha visto un uomo rimanere a terra, ferito in modo serio da quello che sembra essere a tutti gli effetti un fendente di coltello.

Il salvataggio e le indagini

A evitare conseguenze ancora più gravi è stato il provvidenziale intervento di un gruppo di ragazzi. I giovani stavano passeggiando in centro quando si sono accorti dell’uomo sanguinante e, senza perdere un secondo, hanno subito allertato i soccorsi.

Grazie alla loro chiamata, i sanitari del 118 sono arrivati sul posto a sirene spiegate nel giro di pochi minuti, stabilizzando il ferito e trasportandolo d’urgenza in ospedale. Nel frattempo, l’area è stata raggiunta dalle forze dell’ordine, che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire la dinamica del fatto e rintracciare l’aggressore, anche attraverso l’analisi di possibili telecamere di videosorveglianza della zona.