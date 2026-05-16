Cronaca

Lutto a Sala Consilina, la comunità si stringe alla famiglia di Pasquale Morello, morto in un incidente stradale

La comunità di Sala Consilina si unisce al dolore della famiglia per i funerali di Pasquale Morello, il giovane di 31 anni scomparso tragicamente

Erminio Cioffi
Pasquale Morello

Sala Consilina è avvolta dal dolore per la prematura scomparsa di Pasquale Morello, il giovane concittadino di soli 31 anni tragicamente deceduto il 7 maggio a seguito di un incidente stradale. Una notizia che ha scosso profondamente l’intera comunità, lasciando sgomenti quanti lo conoscevano e gli volevano bene.

Il cordoglio dell’amministrazione comunale

In queste ore di grande tristezza, l’Amministrazione Comunale ha voluto esprimere pubblicamente il proprio cordoglio, sottolineando la vicinanza istituzionale e umana alla famiglia Morello. Il Sindaco, la Giunta e tutto il Consiglio Comunale si sono stretti attorno ai familiari, agli amici e a tutti coloro che oggi, giorno dei funerali, piangono la perdita di Pasquale.

Un ultimo saluto in un clima di profondo raccoglimento

Sala Consilina si raccoglie nel silenzio e nella preghiera, unita nel dolore per una vita spezzata troppo presto.

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