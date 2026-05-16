Playoff Serie C, Salernitana-Ravenna: l’Arechi si scalda per l’andata, le scelte di Cosmi

La Salernitana si prepara alla gara d’andata del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Ad un Arechi che si preannuncia di nuovo “tutto esaurito” arriverà il Ravenna, che si è presentata testa di serie al sorteggio essendo la migliore classificata nelle squadre che hanno passato il primo turno. La partita è in programma domani 17 maggio, con calcio d’inizio alle ore 20.00.

Il momento del Ravenna: la cura Mandorlini dopo la crisi

La squadra di Mandorlini passa al secondo turno dopo il doppio confronto contro il Cittadella, trovando la qualificazione grazie al miglior posizionamento in classifica dopo il 2-2 dell’andata e l’1-1 del ritorno. Dopo un girone d’andata concluso in prima posizione, il Ravenna, squadra del raggruppamento B di Serie C, ha subito una lenta crisi, che ha portato all’esonero dell’allenatore Marco Marchionni dopo 8 punti conquistati in 8 partite. Da allora è stato chiamato sulla panchina il tecnico nativo di Ravenna Andrea Mandorlini, che ha raccolto 26 punti in 13 gare, concludendo la stagione in terza posizione, dietro ad Ascoli e Arezzo.

Le scelte di Cosmi: i dubbi in difesa e a centrocampo

Nell’allenamento di ieri la squadra ha svolto un lavoro essenzialmente tattico. Differenziato per Matteo Arena.

Per la partita di domenica Cosmi pensa a qualche novità di formazione, visto che si tornerà in campo dopo appena quattro giorni dal ritorno con la Casertana. In difesa, viste le assenze di Arena – infortunato – e Matino, fuori per squalifica, Berra dovrebbe occupare lo slot destro, assieme a Golemic e Anastasio.

Verso la conferma in mezzo al campo per la coppia De Boer – Tascone che negli ultimi tempi sta facendo bene. Anche a destra dovrebbe essere confermato Cabianca, mentre a sinistra ballottaggio tra Villa e Longobardi.

L’attacco: Ferraris in vantaggio, ma Achik scalpita

Non dovrebbero esserci cambiamenti nel reparto offensivo, dove però Achik si candida prepotentemente, dopo il gol qualificazione siglato mercoledì. Ferraris sembra comunque in vantaggio sull’ex Cerignola per giocare a supporto degli argentini Lescano e Ferrari. Oggi la rifinitura al Mary Rosy per sciogliere gli ultimi dubbi.