Cilento, accelera il cantiere della condotta del Faraone: investimenti per 15 milioni contro la crisi idrica

Proseguono i delicati quanto importanti lavori sulla cosiddetta condotta del Faraone, una delle principali infrastrutture di vettoriamento della risorsa idropotabile nel Cilento, capace di trasportare in media 350 litri d’acqua al secondo. Dopo una prima fase di interventi, il focus si è ora spostato nell’area che va dai territori di Casal Velino e Acciaroli fino alla località Mezzatorre di San Mauro Cilento.

Un’opera strategica da 15 milioni di euro finanziata dal Pnrr

Si tratta di un’opera determinante per il territorio che, dopo anni di attesa, sta vedendo finalmente un’accelerata decisiva. L’importo complessivo degli interventi è di circa 15 milioni di euro, finanziati con fondi PNRR e volti a migliorare la sicurezza degli acquedotti, riducendo gli sprechi e aumentando al tempo stesso la resilienza ai cambiamenti climatici.

A esprimere tutta la sua soddisfazione sullo stato dei lavori è il già primo cittadino di San Mauro Cilento, Giuseppe Cilento: “Quante lotte per quasi 30 anni abbiamo fatto per raggiungere questo significativo traguardo. Francamente pensavo di dover morire senza vedere questo giorno. L’auspicio è quello di concludere gli interventi entro l’estate prossima”.

Nei mesi scorsi, invece, era stato lo stesso presidente di Consac Gestioni Idriche Spa, Gennaro Maione, a sottolineare la svolta decisiva: “I lavori stanno procedendo con regolarità e nei tempi previsti”.