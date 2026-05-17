Prima e terza categoria: tutti i verdetti di giornata

Si è giocata oggi pomeriggio la finale intergironale tra Fologore Cappella e Atletico Pisciotta a Bacoli. I padroni di casa si sono imposti per 3 a 0 ma l’Atletico Pisciotta sale in Promozione.

Finale Play off – Prima categoria

Folgore Cappella – Atletico Pisciotta 3-0

Terza categoria girone C

Nel raggruppamento C di terza categoria l’Atletico Battipaglia vince il campionato, ai play off invece accedono Real Santa Cecilia, Altavilla Silentina, e Sangiacomese.

Risultati ultima giornata

Stella Cioffi – Pro Colliano 2-1

Altavilla Silentina 2012 – Sanzese 1-0

Atena Lucana – Sangiacomese 2023 4-2

Cosilinum – Atletico Battipaglia 0-3

Libertas Sala Consilina – Real Santa Cecilia 3-8

Real Palomonte – Oliveto Citra 1975 1-2

Riposa: Real Palomonte

Classifica: Atletico Battipaglia 55, Real Santa Cecilia 2025 52, Altavilla Silentina 2012 51, Sangiacomese 2023 51, Atena Lucana 39, Sanzese 38, Pro Colliano 35, Oliveto Citra 1975 30, Cosilinum 26, Real Palomonte 21, Stella Cioffi 19, Libertas Sala Consilina 13, Teggianese (-2) 11.

Girone D

Nel girone D Laurino e Castelnuovo salgono in seconda categoria, non si disputano i play off perché c’è troppo margine tra la seconda e la terza Novi velia. A vincere il torneo è stato il Castelnuovo che ha battuto ieri 2 a 0 il Laurino.

Risultati ultima giornata

Laurino – Castelnuovo Cilento 0-2

Leoni San Marco – Rutino Next Gen 1-2

Novi Velia – All Stars 3-2

Piagginese – G.S. Herajon 3-0

Stio Cilento – Real Ogliastro 2-2

S.P.E.S. Ascea – Real Celso 3-0

Riposa: San Mango Monte Stella

Classifica: Castelnuovo Cilento 60, Laurino 58, Novi Velia 45, SPES Ascea 44, Stio Cilento (-1) 39, Rutino Next Gen 2025 38, Real Ogliastro 36 , Leoni San Marco 32, Piagginese 29, San Mango Montestella 26, All Stars 23, G.S. Herajon (-6) -3, Real Celso (-3) -3.

Girone E

Nel girone E il Rofrano vince il campionato con tre giornate di anticipo, ai play off accedono la Cilentana, Virtus Buxentum, Buonabitacolo Soccer, e Atletico San Marco.

Risultati ultima giornata

Rofrano – Lentiscosa 7-0

Buonabitacolo Soccer – Celle di Bulgheria 2025 6-0

Caprioli Sq. B – Atletico San Marco 1-8

S.C. Porto degli Infreschi – Caselle 4-2

Sports – la Cilentana Sport

Supersantos – Polisportiva Centola 2025 0-3

Virtus Buxentum – Ursentina 4-0

Classifica: Rofrano 61, la Cilentana (-1) 54, Virtus Buxentum 53, Buonabitacolo Soccer 53, Atletico San Marco (-1) 48, S.C. Porto degli Infreschi 47, Supersantos 43, Polisportiva Centola 2025 39, Sports (-2) 31, Ursentina 25, Caselle 24, Lentiscosa 24, Caprioli Sq. B 10, Celle di Bulgheria (-2) -2.