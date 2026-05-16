Cronaca

Incidente stradale a Eboli: scontro tra auto al semaforo del rione Pescara

Paura in serata a Eboli per un violento scontro tra automobili all'altezza del rione Pescara. Sul posto 118 e forze dell'ordine, traffico in tilt

Antonio Elia

Apprensione nella serata di oggi ad Eboli, dove si è verificato uno scontro tra auto all’altezza dei semafori del rione Pescara. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, nell’impatto sarebbero rimaste coinvolte delle automobili, sbalzate sulla carreggiata.

L’intervento dei soccorsi e i rilievi

L’incidente ha attirato l’attenzione di residenti ed automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per prestare soccorso ai conducenti e mettere in sicurezza l’area.

Dinamica in corso di accertamento

Al momento non si conoscono ancora le cause esatte né il numero preciso delle persone coinvolte. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

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