Sicurezza a Capaccio Paestum: emesso un Daspo urbano di un anno per ubriachezza molesta

L’azione sinergica tra l’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum e le forze dell’ordine segna un altro punto decisivo sul fronte della sicurezza urbana e del decoro del territorio.

Nella giornata del 14 maggio, il Questore della Provincia di Salerno ha emesso un provvedimento di Daspo Urbano (D.A.C.U.R.) della durata di 12 mesi nei confronti di un cittadino di nazionalità marocchina.

L’intervento della polizia locale in località Laura

Il provvedimento restrittivo è scattato sulla scorta della tempestiva segnalazione e della dettagliata documentazione prodotta dalla Polizia Locale di Capaccio Paestum, intervenuta la sera dello scorso 11 maggio in località Laura per fermare il soggetto, colto in stato di ubriachezza molesta all’esterno di alcuni locali e a cui era stato notificato l’ordine di allontanamento per 48 ore.

Grazie alla rapidità d’azione della Polizia Municipale e alla immediata risposta della Questura, per un intero anno al destinatario della misura, una persona di 27 anni, originaria del Marocco, sarà fatto assoluto divieto di accedere o stazionare all’interno e nelle immediate vicinanze di pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento sull’intero territorio.

Le sanzioni previste in caso di inosservanza

Le conseguenze in caso di violazione della misura saranno severissime e di natura penale: l’inosservanza del divieto comporta infatti la reclusione da uno a tre anni e una sanzione pecuniaria pesantissima, compresa tra i 10.000 € e i 24.000 €.

“Questo provvedimento – dichiara il Sindaco Gaetano Paolino – dimostra con i fatti, e non con le parole, l’attenzione e il controllo costante del territorio da parte della nostra Polizia Locale, d’intesa con la Questura e in sinergia con Carabinieri e altre forze dell’ordine. Le istituzioni rispondono con la fermezza che i cittadini e gli operatori commerciali meritano. Non tollereremo condotte moleste che possano infangare o danneggiare l’immagine e la vivibilità della nostra comunità proprio alla vigilia della stagione estiva”.