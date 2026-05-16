Sapri, pubblicati i bandi per due concessioni balneari 2026

Il Comune di Sapri ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in concessione di due tratti di arenile demaniale da destinare a stabilimenti balneari o spiagge attrezzate per finalità turistico-ricreative. Le aree interessate, identificate come Spiaggia A e Spiaggia B, rientrano in un piano di valorizzazione della costa in conformità con le vigenti normative europee e nazionali.

Caratteristiche dei lotti e durata della concessione

I due tratti di costa messi a bando presentano dimensioni e basi d’asta differenti, pur condividendo la medesima durata contrattuale. La Spiaggia A copre una superficie di 624,00 mq , mentre la Spiaggia B si estende per 600,00 mq. Entrambe le aree sono individuate al Catasto Terreni al foglio 2, particella 2818.

Il periodo d’uso per le attività balneari è strettamente limitato alla stagione estiva 2026:

Inizio attività: 01 giugno 2026 .

. Termine attività: 01 ottobre 2026 .

. Sgombero dell’area: entro il 30 ottobre 2026.

La durata complessiva della concessione è fissata in quattro mesi dalla firma del contratto e il bando specifica chiaramente che “non sono ammesse proroghe”.

Canoni a base d’asta e requisiti di partecipazione

Per la partecipazione alla gara, i canoni annui posti come base d’asta sono stati così definiti:

Spiaggia A : € 3.480,83.

: € 3.480,83. Spiaggia B: € 3.444,88.

La gara è aperta agli operatori economici (italiani o di altri Stati UE) in forma singola o associata, come raggruppamenti temporanei, consorzi o aggregazioni di rete. È importante sottolineare che, sebbene un concorrente possa presentare offerta per entrambi i lotti, potrà risultare aggiudicatario di un solo lotto.

Criteri di aggiudicazione e termini per le offerte

L’affidamento avverrà seguendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutando il miglior rapporto qualità/prezzo. Il punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica è di 100 punti.

Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica, firmate digitalmente, attraverso il portale TuttoGare Sapri. Il termine ultimo per la presentazione è fissato per le ore 12:00 del 18 maggio 2026. Ciascuna offerta dovrà contenere due buste virtuali: una dedicata alla documentazione amministrativa e l’altra all’offerta tecnica.

Garanzie e sopralluoghi

A corredo dell’offerta è richiesta, a pena di esclusione, una garanzia provvisoria pari al 2% del canone a base d’asta, quantificata in € 69,62 per la Spiaggia A e in € 68,90 per la Spiaggia B. Per quanto riguarda il sopralluogo, l’amministrazione specifica che non è previsto obbligatoriamente trattandosi di “mero arenile libero”, ma resta facoltà dell’operatore richiederlo se ritenuto necessario.