Cronaca

Colliano, bomba al bancomat vicino al municipio: indagini in corso dopo l’assalto nella notte

Un'esplosione ha distrutto lo sportello bancomat di via Terlizzi a Colliano. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco per i rilievi e la messa in sicurezza

Redazione Infocilento
Vigili del fuoco

Una violenta esplosione ha svegliato la comunità di Colliano, nel Salernitano, durante la notte. Un commando di malviventi ha preso di mira lo sportello bancomat situato in via Terlizzi, nelle immediate vicinanze del municipio cittadino. I malfattori hanno fatto detonare il dispositivo all’esterno della filiale, causando ingenti danni alla struttura dell’edificio prima di far perdere le proprie tracce.

Intervento dei soccorsi e rilievi

L’allarme è scattato immediatamente dopo la deflagrazione. Sul luogo dell’accaduto sono tempestivamente intervenuti i carabinieri della compagnia locale, che hanno avviato i primi rilievi tecnici necessari a identificare i responsabili e a ricostruire l’esatta dinamica del colpo.

Oltre ai militari, si è reso necessario il massiccio intervento dei vigili del fuoco, rimasti impegnati per ore nella messa in sicurezza dell’intera area interessata dall’esplosione, al fine di scongiurare potenziali crolli o rischi per i residenti della zona.

Indagini e quantificazione del danno

Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulle operazioni in corso. Attualmente sono in fase di svolgimento tutti gli accertamenti del caso per verificare se i malviventi siano riusciti a asportare il denaro contante contenuto nella cassa continua e per quantificare con esattezza l’ammontare del bottino. Le forze dell’ordine stanno analizzando ogni elemento utile a rintracciare i componenti della banda.

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