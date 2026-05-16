Cronaca

Controlli nei campi a Salerno: sanzioni per oltre 63 mila euro e quattro attività sospese

Salerno, maxi operazione dei Carabinieri nell'agricoltura: controllate 17 aziende tra Agro Nocerino e Piana del Sele. Trovati lavoratori in nero e gravi violazioni della sicurezza

Redazione Infocilento
Carabinieri auto

Attività sospese per 4 aziende e 63.240,33 euro complessivi di sanzioni comminate: è l’esito dei controlli eseguiti nell’ambito della campagna disposta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri nel settore agricoltura. L’operazione, condotta dal 4 al 13 maggio 2026 dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Salerno congiuntamente all’Arma Territoriale del Comando Provinciale di Salerno, ha interessato un vasto territorio. Dall’Agro Nocerino alla Piana del Sele, sono state controllate 17 aziende agricole, di cui 8 sono risultate irregolari per violazioni relative a gravi mancanze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Cento lavoratori irregolari e tre impiegati in nero

Nel corso di questi controlli sono state verificate 173 posizioni lavorative, di cui 108 sono risultate irregolari e 3 “a nero”. Le criticità riscontrate riguardano per lo più la mancata formazione del personale sui rischi connessi alla mansione, la mancata sorveglianza sanitaria per verificare, preventivamente all’impiego, l’idoneità alla mansione e la mancata valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro. Per questo motivo sono state impartite 15 prescrizioni per violazioni al Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs 81/08) e comminate ammende per euro 33.092,66.

Trovati braccianti clandestini e scattate le sanzioni penali

In due aziende agricole è stato inoltre riscontrato l’impiego di cittadini extracomunitari sprovvisti di regolare permesso di soggiorno, fattispecie che configura la violazione penale di cui all’articolo 22, comma 12 del D.Lgs 286/1998. Complessivamente sono state quindi contestate sanzioni per un importo pari a 63.240,33 euro, di cui 33.092,66 euro per ammende relative alle violazioni del D.Lgs 81/2008 e 30.147,67 euro per sanzioni amministrative connesse alla sospensione delle attività imprenditoriali e all’impiego di manodopera “a nero”.

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