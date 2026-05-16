Giovani talenti di Montecorice trionfano al Tym International Music Competition: Andrea Rubino vola in finale

Un risultato di grande prestigio porta lustro ai giovani musicisti del territorio e soprattutto al Comune di Montecorice. Gli allievi del Maestro Manlio Monzo hanno ottenuto importanti riconoscimenti nella sezione online del TYM International Music Competition, una rassegna particolarmente importante nel panorama musicale.

I dettagli del concorso e i punteggi dei vincitori

La competizione è organizzata dall’Associazione di promozione sociale Tune Your Mind, realtà impegnata nella diffusione della cultura musicale come strumento di inclusione e crescita sociale. Alla guida del progetto ci sono i direttori artistici Raffaele Ficuciello e Fiammetta Drammatico, promotori di un’iniziativa che mira a valorizzare giovani talenti provenienti da differenti contesti culturali.

Tra i protagonisti assoluti della competizione spicca il giovane pianista Andrea Rubino, che ha conquistato il Primo Premio Assoluto con il punteggio massimo di 100/100, guadagnandosi l’accesso alla finalissima prevista il prossimo 24 maggio.

Ottimi risultati si registrano anche nella categoria chitarra, dove Mario Meola ha ottenuto il Primo Premio con 97/100, seguito da Luigi Malandrino, premiato con 95/100. Riconoscimenti significativi sono giunti anche per gli altri giovani interpreti: Alessandro Grande e Irma Della Pepa hanno ricevuto 94/100, mentre Maya Abouqora ha totalizzato 93/100 e Vincent Terzo 92/100.

Grande l’emozione espressa dal Maestro Manlio Monzo di Montecorice: “Ogni premio rappresenta il coronamento di un percorso fatto di impegno quotidiano, disciplina e passione. Vedere questi ragazzi crescere artisticamente e affrontare il palcoscenico con maturità è motivo di enorme orgoglio.”