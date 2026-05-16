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Giovani talenti di Montecorice trionfano al Tym International Music Competition: Andrea Rubino vola in finale

Successo straordinario per gli allievi del Maestro Manlio Monzo al Tym International Music Competition. Primo premio assoluto per il pianista Andrea Rubino

Manuel Chiariello

Un risultato di grande prestigio porta lustro ai giovani musicisti del territorio e soprattutto al Comune di Montecorice. Gli allievi del Maestro Manlio Monzo hanno ottenuto importanti riconoscimenti nella sezione online del TYM International Music Competition, una rassegna particolarmente importante nel panorama musicale.

I dettagli del concorso e i punteggi dei vincitori

La competizione è organizzata dall’Associazione di promozione sociale Tune Your Mind, realtà impegnata nella diffusione della cultura musicale come strumento di inclusione e crescita sociale. Alla guida del progetto ci sono i direttori artistici Raffaele Ficuciello e Fiammetta Drammatico, promotori di un’iniziativa che mira a valorizzare giovani talenti provenienti da differenti contesti culturali.

Tra i protagonisti assoluti della competizione spicca il giovane pianista Andrea Rubino, che ha conquistato il Primo Premio Assoluto con il punteggio massimo di 100/100, guadagnandosi l’accesso alla finalissima prevista il prossimo 24 maggio.

Ottimi risultati si registrano anche nella categoria chitarra, dove Mario Meola ha ottenuto il Primo Premio con 97/100, seguito da Luigi Malandrino, premiato con 95/100. Riconoscimenti significativi sono giunti anche per gli altri giovani interpreti: Alessandro Grande e Irma Della Pepa hanno ricevuto 94/100, mentre Maya Abouqora ha totalizzato 93/100 e Vincent Terzo 92/100.

Il commento del maestro Manlio Monzo

Grande l’emozione espressa dal Maestro Manlio Monzo di Montecorice: “Ogni premio rappresenta il coronamento di un percorso fatto di impegno quotidiano, disciplina e passione. Vedere questi ragazzi crescere artisticamente e affrontare il palcoscenico con maturità è motivo di enorme orgoglio.”

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