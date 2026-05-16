Meteo Salerno, weekend incerto tra nuvole e piovaschi nel Cilento: ecco quando torna il sole

Il fine settimana si apre all’insegna della variabilità sulla provincia di Salerno, con l’area sud e il Cilento che risentiranno di correnti umide responsabili di frequenti annuvolamenti e locali precipitazioni. La situazione meteorologica è destinata a cambiare gradualmente con l’inizio della nuova settimana, grazie al progressivo rinforzo di un’area di alta pressione.

Sabato 16 maggio

La giornata odierna è caratterizzata da un cielo parzialmente nuvoloso o molto nuvoloso, in particolare sui settori interni e montuosi del Cilento e del Vallo di Diano, dove non si escludono isolati e brevi piovaschi nelle ore centrali del giorno. Lungo la fascia costiera si alterneranno schiarite a passaggi nuvolosi più compatti, ma con un rischio di precipitazioni decisamente più basso.

Temperature: Le massime subiranno una lieve flessione, attestandosi intorno ai 20-22 gradi sulle zone costiere, qualche grado in meno nelle aree interne.

Le massime subiranno una lieve flessione, attestandosi intorno ai 20-22 gradi sulle zone costiere, qualche grado in meno nelle aree interne. Venti: Moderati dai quadranti occidentali, con locali rinforzi lungo la costa.

Moderati dai quadranti occidentali, con locali rinforzi lungo la costa. Mare: Da mosso a localmente molto mosso, specialmente i bacini esposti a ponente.

Domenica 17 maggio

La seconda parte del weekend vedrà ancora condizioni di spiccata variabilità. Al mattino ampie schiarite si alterneranno a nuvole innocue, ma nel corso del pomeriggio l’instabilità tenderà ad aumentare nelle zone interne, con la possibilità di brevi rovesci o temporali isolati a ridosso dei principali rilievi. I fenomeni tenderanno a esaurirsi rapidamente in serata.

Temperature: Minime stazionarie, massime in leggero recupero con punte di 23 gradi nei valori diurni sulla costa.

Minime stazionarie, massime in leggero recupero con punte di 23 gradi nei valori diurni sulla costa. Venti: Deboli o moderati di direzione variabile, a prevalente regime di brezza lungo il litorale.

Deboli o moderati di direzione variabile, a prevalente regime di brezza lungo il litorale. Mare: Generalmente mosso, ma con moto ondoso in graduale attenuazione dalla sera.

Lunedì 18 maggio

La nuova settimana inizierà sotto il segno del bel tempo. L’espansione di un promontorio anticiclonico garantirà una giornata stabile e ampiamente soleggiata su tutto il territorio salernitano. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi per l’intero periodo, con qualche innocuo addensamento pomeridiano confinato esclusivamente sulle vette più alte, senza rischio di pioggia.

Temperature: In sensibile aumento nei valori massimi, che localmente potranno raggiungere i 24-25 gradi, regalando un clima gradevole e pienamente primaverile.

In sensibile aumento nei valori massimi, che localmente potranno raggiungere i 24-25 gradi, regalando un clima gradevole e pienamente primaverile. Venti: Deboli dai quadranti settentrionali, in rotazione a regime di brezza durante le ore centrali della giornata.

Deboli dai quadranti settentrionali, in rotazione a regime di brezza durante le ore centrali della giornata. Mare: Poco mosso o quasi calmo sotto costa, ideale per le prime attività balneari della stagione.

Tendenza per i giorni successivi

Il consolidamento dell’alta pressione garantirà una stabilità atmosferica duratura anche per la parte centrale della settimana. Si prevede un ulteriore e progressivo aumento delle temperature, che si porteranno su valori tipici dell’inizio dell’estate, con giornate dominate dal sole su tutta l’area sud della provincia di Salerno.