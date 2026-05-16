Vincenzo Malinconico, al via i casting a Salerno per la terza stagione: le date e le novità

Salerno si prepara a ospitare nuovamente i riflettori della grande fiction televisiva. Il prossimo 9 giugno si aprirà ufficialmente il set della terza stagione di «Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso», la serie di Rai uno prodotta da Viola Film e Rai Fiction, basata sui romanzi di Diego De Silva. Con l’avvio delle riprese ormai imminente, la produzione ha avviato le procedure per la selezione delle comparse sul territorio.

Il casting al cinema Augusteo

Per definire la macchina organizzativa, lunedì e martedì si terranno le selezioni per figuranti semplici e speciali presso il cinema Augusteo. Il casting è aperto a tutti gli interessati di età compresa tra i 18 e i 74 anni, che potranno presentarsi nella fascia oraria dalle 10:00 alle 18:00. Le figure selezionate affiancheranno il cast principale nelle scene che animeranno la nuova stagione.

Le novità della trama e le conferme nel cast

La struttura della fiction vede la riconferma quasi totale degli interpreti principali. Massimiliano Gallo vestirà ancora i panni dell’avvocato Malinconico, affiancato da Giulia Bevilacqua nel ruolo della giornalista Clelia Cusati, Teresa Saponangelo nelle vesti dell’ex moglie Nives, Francesco Di Leva in quelli di Tricarico e Lina Sastri nel ruolo della suocera Assunta. Confermato anche Giovanni Ludeno nei panni di Espe.

La narrazione, tratta dal romanzo «I valori che contano» edito da Einaudi nel 2020, si svilupperà a partire da un imprevisto durante una cena tra ex compagni di classe. A livello di trama si registrerà l’uscita di scena dell’avvocato Benny Lacalamita, interpretato da Luca Gallone. Questo evento segnerà una svolta professionale per il protagonista, che abbandonerà lo studio associato per tornare alle proprie origini lavorative. Il legame tra Malinconico, Tricarico ed Espe diventerà ancora più centrale, mentre il nuovo studio del legale sarà allestito in una location singolare, concepita come una sorta di lido sulla spiaggia. I sopralluoghi per questa ambientazione hanno interessato anche l’area del sottopiazza della Concordia.

La sceneggiatura e la regia

Il lavoro di scrittura ha visto il coinvolgimento diretto dell’autore dei romanzi, che ha espresso la propria soddisfazione per il percorso intrapreso.

“Sono molto soddisfatto di come abbiamo lavorato alla sceneggiatura. Con me ci sono di nuovo Pierpaolo Piciarelli e Gualtiero Rosella, mentre come nome nuovo c’è Peppe Fiore, che è uno scrittore e sceneggiatore. Sono inoltre molto fiducioso del lavoro che farà il regista Cosimo Gomez”.

Gomez, già candidato a sei David di Donatello e noto per i riscontri sulla piattaforma Netflix, ha già effettuato i primi sopralluoghi nel capoluogo per definire i dettagli delle riprese.

Salerno protagonista su Rai uno

La città di Salerno manterrà un ruolo centrale nella produzione, venendo espressamente citata all’interno della narrazione. Le riprese coinvolgeranno diversi punti nevralgici del territorio urbano: dalle panoramiche sul centro storico a piazza della Libertà, fino al potenziale inserimento del Giardino della Minerva. Tra le location confermate tornano l’ex palazzo di giustizia, la storica abitazione con terrazza del protagonista e il porticciolo di Pastena.