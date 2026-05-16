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Palinuro capitale dell’inclusione: al via il Meeting Nazionale Sottosopra con 700 giovani

Dal 6 al 12 giugno Palinuro ospita il Meeting Nazionale Sottosopra di ANPIS: una settimana di sport, cultura e convegni sulla salute mentale

Redazione Infocilento
Giovani

Il territorio comunale di Centola si appresta a diventare il centro di un importante evento dal profondo valore sociale, umano e culturale. Dal 6 al 12 giugno, la località di Palinuro accoglierà il Meeting Nazionale “Sottosopra”, la manifestazione più significativa organizzata dall’ANPIS (Associazione Nazionale per l’Inclusione Sociale/Sportiva). L’associazione si distingue da tempo per il suo costante impegno nel favorire l’inclusione attraverso la pratica sportiva, la condivisione e la tutela del benessere individuale.

L’iniziativa, che vede la stretta collaborazione della Pro Loco Palinuro, trasformerà la frazione costiera in un laboratorio a cielo aperto di integrazione e ospitalità, confermando la vocazione del territorio come luogo ideale per l’incontro e la solidarietà.

Un programma tra sport, salute mentale e cultura

Il meeting vedrà la partecipazione di circa 700 giovani provenienti da ogni parte d’Italia, a cui si affiancheranno anche delegazioni internazionali in rappresentanza di Inghilterra e Ghana. Per sette giorni, i partecipanti saranno coinvolti in un calendario articolato che spazia dalle attività sportive ai laboratori espressivi, fino a momenti di confronto e crescita collettiva.

Un ruolo centrale all’interno del programma sarà affidato ai convegni dedicati alla salute mentale, pensati come occasioni di approfondimento e sensibilizzazione. “Sottosopra” si configura così non come un semplice raduno sportivo, ma come una vera ed estesa esperienza di comunità e partecipazione, strutturata per unire storie e culture differenti abbattendo le barriere isolanti.

L’accoglienza della comunità locale

La presenza di centinaia di ragazzi nel nucleo di Palinuro costituisce anche un’opportunità di rilievo per la valorizzazione turistica e sociale della zona. L’amministrazione comunale di Centola ha espresso il proprio formale benvenuto a tutti i giovani, agli organizzatori, agli operatori e alle rappresentanze internazionali, auspicando il pieno successo di una settimana che si preannuncia ricca di emozioni, legami di amicizia e crescita reciproca.

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