Attualità

Tensioni all’uscita da scuola a Vallo della Lucania, rissa tra studentesse alla fermata dei bus: il video finisce in rete

Violenta lite tra giovani studentesse alla fermata dell'autobus a Vallo della Lucania. Il video diventa virale sui social, esplode la polemica sulla sicurezza

Chiara Esposito

Un grave episodio di violenza si è registrato a Vallo della Lucania nel primo pomeriggio di oggi, proprio in coincidenza con l’orario di uscita dagli istituti scolastici. Alcune giovani studentesse si sono rese protagoniste di una accesa colluttazione alla fermata degli autobus, il tutto sotto gli occhi increduli e preoccupati di coetanei e passanti che affollavano la zona.

Il video della rissa diventa virale sulle chat

Le immagini dello scontro sono state riprese con gli smartphone e il video ha ben presto fatto il giro delle chat di WhatsApp, finendo rapidamente in pasto alla rete e sui principali canali social. Al momento non si conoscono ancora le ragioni precise che hanno spinto le ragazze a venire alle mani. Nel filmato si nota come, mentre alcuni presenti continuavano a filmare la scena con i telefoni, altri passanti e studenti abbiano cercato di intervenire tempestivamente per dividere i contendenti e placare gli animi.

Scatta l’allarme sicurezza e si chiedono maggiori controlli

Dell’accaduto sono già state informate le forze dell’ordine, che cercheranno di fare luce sull’identità dei coinvolti e sulle dinamiche del litigio. Le immagini stanno intanto generando forte preoccupazione e accese polemiche sia tra il personale scolastico sia tra i residenti. Non si tratta purtroppo del primo episodio di tensione che si registra nei pressi dei punti di snodo del trasporto pubblico all’uscita da scuola. Da più parti si solleva ora la richiesta urgente di intensificare i controlli e la presenza di presidi di sicurezza nelle aree maggiormente frequentate dagli studenti.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.