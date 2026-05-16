Tensioni all’uscita da scuola a Vallo della Lucania, rissa tra studentesse alla fermata dei bus: il video finisce in rete

Un grave episodio di violenza si è registrato a Vallo della Lucania nel primo pomeriggio di oggi, proprio in coincidenza con l’orario di uscita dagli istituti scolastici. Alcune giovani studentesse si sono rese protagoniste di una accesa colluttazione alla fermata degli autobus, il tutto sotto gli occhi increduli e preoccupati di coetanei e passanti che affollavano la zona.

Il video della rissa diventa virale sulle chat

Le immagini dello scontro sono state riprese con gli smartphone e il video ha ben presto fatto il giro delle chat di WhatsApp, finendo rapidamente in pasto alla rete e sui principali canali social. Al momento non si conoscono ancora le ragioni precise che hanno spinto le ragazze a venire alle mani. Nel filmato si nota come, mentre alcuni presenti continuavano a filmare la scena con i telefoni, altri passanti e studenti abbiano cercato di intervenire tempestivamente per dividere i contendenti e placare gli animi.

Scatta l’allarme sicurezza e si chiedono maggiori controlli

Dell’accaduto sono già state informate le forze dell’ordine, che cercheranno di fare luce sull’identità dei coinvolti e sulle dinamiche del litigio. Le immagini stanno intanto generando forte preoccupazione e accese polemiche sia tra il personale scolastico sia tra i residenti. Non si tratta purtroppo del primo episodio di tensione che si registra nei pressi dei punti di snodo del trasporto pubblico all’uscita da scuola. Da più parti si solleva ora la richiesta urgente di intensificare i controlli e la presenza di presidi di sicurezza nelle aree maggiormente frequentate dagli studenti.