Agropoli, grande successo per l’evento conclusivo del progetto “La città dei bambini”

Si è svolto presso il Cineteatro “Eduardo De Filippo” di Agropoli l’evento conclusivo del progetto “La città dei bambini”, un’iniziativa educativa e creativa promossa dalla Direzione Didattica Statale I Circolo di Agropoli in collaborazione con l’Associazione SalernoInFestival ETS / Linea d’Ombra. Il progetto rientra nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, sostenuto dal MiC e dal MIM.

È stata una mattinata intensa e partecipata, che ha visto come assoluti protagonisti gli alunni coinvolti nel percorso, insieme alle loro famiglie, ai docenti, alle istituzioni e ai rappresentanti delle associazioni partner.

Il documentario di Orazio Cerino: gli occhi dei piccoli sulla città ideale

Il momento centrale dell’evento è stata la proiezione del documentario “La città dei bambini”, diretto dal regista Orazio Cerino. Un lavoro emozionante e autentico che ha raccontato nel dettaglio il percorso vissuto dagli alunni durante l’anno scolastico 2025/2026.

Sfruttando le potenzialità del linguaggio audiovisivo, circa 80 bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni hanno avuto la possibilità di esprimere la propria idea di città ideale: un luogo a misura d’uomo fondato sui valori della gentilezza, della pace, della condivisione, dell’amicizia, del rispetto e dell’amore. Dalle immagini e dalle interviste sono emerse riflessioni profonde e spontanee, capaci di emozionare il pubblico in sala e di offrire uno sguardo sincero sul mondo visto proprio con gli occhi dei più piccoli.

La soddisfazione della Dirigente e dei partner

Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Margherita Baldi, che ha voluto sottolineare il profondo valore educativo del progetto e l’importanza di offrire agli studenti strumenti creativi e culturali attraverso cui raccontarsi e immaginare il futuro.

Allo stesso modo, anche gli organizzatori e tutti i partner dell’iniziativa hanno espresso grande entusiasmo, evidenziando il forte coinvolgimento dei bambini e delle insegnanti. Il loro supporto, caratterizzato da sensibilità e passione, è stato fondamentale per la perfetta riuscita del progetto.

Una riflessione per il futuro L’evento conclusivo non ha rappresentato solo la celebrazione di un percorso scolastico e artistico, ma si è trasformato in un importante momento di riflessione collettiva sul ruolo della comunità educante. L’obiettivo comune resta quello di costruire città sempre più inclusive, accoglienti e attente ai bisogni dell’infanzia.