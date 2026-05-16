Futani punta sulla sostenibilità: attive le nuove ecoisole e il centro di raccolta RAEE

Novità sul territorio comunale di Futani. Da lunedì 18 maggio, saranno attive le nuove ecoisole multiraccolta e la mini isola RAEE.

L’impegno portato avanti dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Dario Trivelli, è quello di migliorare il servizio di raccolta differenziata rendendolo sempre più innovativo, affinché Futani possa essere sempre più pulita, sostenibile e attenta all’ambiente.

Come funzionano i nuovi servizi di raccolta

Le ecoisole saranno attive tutti i giorni, a tutte le ore, e consentiranno il conferimento dei seguenti rifiuti: indifferenziato, rifiuti biodegradabili, vetro, imballaggi in materiali misti, carta e cartone, piccoli RAEE, pile esauste e farmaci scaduti.

La mini isola RAEE, invece, si trova vicino alla casa comunale e sarà dedicata esclusivamente ai piccoli elettrodomestici e ai dispositivi elettronici.

“Meno rifiuti, più ambiente, più futuro”, fanno sapere da Palazzo di Città.