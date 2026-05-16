La Freedom Flotilla arriva in Cilento: tre giorni di eventi a Casal Velino e Caselle in Pittari per la Palestina

La mobilitazione internazionale per la Palestina tocca il territorio del Cilento. Dal 19 al 21 maggio, le località di Casal Velino e Caselle in Pittari ospiteranno una serie di iniziative per accogliere la Freedom Flotilla. L’evento si inserisce nell’ambito di “100 Porti e 100 Città per la Palestina”, una campagna di mobilitazione permanente promossa da Freedom Flotilla Italia. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di aggregare le diverse realtà pacifiste locali per esercitare una pressione concreta sulle istituzioni nazionali ed europee.

Gli obiettivi della mobilitazione pacifista

La campagna punta a canalizzare le energie delle numerose realtà locali che hanno espresso solidarietà al popolo palestinese. Attraverso questa rete si intendono sollecitare provvedimenti istituzionali precisi, tra cui l’interruzione dei rapporti commerciali con Israele, la sospensione dei protocolli di cooperazione militare e il blocco della fornitura e del transito di armi.

Tra le richieste figurano inoltre l’approvazione di mozioni per il riconoscimento dello Stato di Palestina, l’attuazione di iniziative BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) e l’adozione di politiche di acquisto etico da parte degli enti pubblici. Non mancano le azioni di cooperazione diretta per Gaza, con un focus specifico sui progetti sanitari destinati al complesso ospedaliero di Al-Awda.

Il viaggio della Ghassan Kanafani e il programma cilentano

Il fulcro della campagna è rappresentato dal viaggio lungo le coste italiane della Ghassan Kanafani. Le soste dell’imbarcazione si configurano come occasioni di dibattito pubblico per mantenere alta l’attenzione sul genocidio palestinese e per finanziare interventi solidali. Nel Cilento, la macchina organizzativa è stata attivata grazie alla sinergia tra diverse associazioni: il Comitato Cilento-Palestina, le Donne in Nero Cilento, Monte Frumentario Terra di Resilienza, Portosalvo, Ci.R.C.E. e la Pro-loco di Caselle in Pittari.

Le attività prenderanno il via martedì 19 maggio a Casal Velino Marina, con l’arrivo al porto della Ghassan Kanafani, che rimarrà ormeggiata nella struttura fino al 22 maggio.

Gli appuntamenti a Caselle in Pittari e Casal Velino

Mercoledì 20 maggio l’iniziativa si sposterà nell’entroterra, a Caselle in Pittari. Presso la Biblioteca del Grano, a partire dalle ore 18, giungerà la flotilla di terra, il camper che affianca via terra il percorso dell’imbarcazione. L’incontro sarà incentrato sul tema della resistenza contadina come elemento comune a diversi popoli, offrendo uno spunto di riflessione sulle dinamiche del moderno colonialismo e sulle sue ricadute territoriali.

Giovedì 21 maggio, dalle ore 17, il porto di Casal Velino Marina ospiterà l’evento “Tessiamo la Pace”, giunto alla sua terza edizione. L’appuntamento prevede un confronto diretto con l’equipaggio della Ghassan Kanafani e i componenti della flotilla di terra. L’incontro, introdotto dalla sindaca di Casal Velino Silvia Pisapia, registrerà gli interventi dei delegati delle associazioni promotrici e di altri ospiti.

La manifestazione sarà arricchita da un mercatino di artigianato locale, degustazioni gastronomiche e performance musicali dal vivo. I proventi raccolti tramite le vendite e i contributi volontari saranno interamente destinati al finanziamento delle missioni internazionali della Freedom Flotilla e alle necessità del complesso ospedaliero Al-Awda nella striscia di Gaza.