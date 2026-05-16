Attualità

Ascea: Fico lancia la Rete delle Wise Town, il futuro dei piccoli comuni

Una rete globale che unisce il Cilento a Cina, Corea e Vietnam per ridisegnare il futuro dei piccoli Comuni e delle aree interne

Chiara Esposito

A Palazzo Alario, nel comune di Ascea, si è concretizzato un importante momento di crescita internazionale per il territorio cilentano: la firma del Wise Town Manifesto. Si tratta di una rete internazionale che mette al centro Comuni e territori, e che propone una visione completamente nuova di sviluppo urbano e territoriale.

Sindaci, associazioni e delegazioni da Cina, Corea e Vietnam

Alla cerimonia hanno preso parte, non solo i Sindaci del Cilento ma anche associazioni nazionali e delegazioni accademiche provenienti dalla Cina, dalla Corea e dal Vietnam.

L’intervento del Presidente Roberto Fico e il superamento delle Smart City

Le conclusioni di questa giornata di crescita e confronto, sono state affidate al Presidente della Regione Campania Roberto Fico il quale, nel suo discorso, ha ribadito l’impegno assunto per le Aree Interne del nostro territorio:

“Una giornata importante perché oggi siamo insieme per dire cosa dovranno essere le Città. E questa è una delle riflessioni del futuro, anche per ciò che riguarda il superamento delle Smart City”

Il Sindaco di Ascea, Stefano Sansone: “Un punto d’incontro per un grande progetto”

A ribadire poi il supporto alla creazione di questi nuovi modelli è il Sindaco di Ascea, Stefano Sansone:

“Ringrazio tutti i Sindaci che sono venuti qui quest’oggi, la dirigenza della Fondazione Alario e il Professore Quaranta, per aver scelto Ascea come punto d’incontro di questo importante progetto”.

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