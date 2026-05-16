Attualità

Dal Cilento al Sud Italia: nasce Fucina, il progetto per il lavoro e l’inclusione digitale

Nasce a Vallo della Lucania "Fucina", l'innovativo progetto di formazione digitale e inclusione lavorativa per gli adulti in condizioni di fragilità nel Mezzogiorno

Chiara Esposito
Vallo della Lucania

Il Comune di Vallo della Lucania si conferma protagonista e promotore di un’iniziativa che mira a costruire nuove opportunità di crescita, lavoro e inclusione per il Mezzogiorno.

Si tratta di “Fucina”, un progetto sviluppato in sinergia con “Sistema Cilento” e candidato nell’ambito dell’avviso nazionale “Prospettive+” del Fondo per la Repubblica Digitale. L’iniziativa si inserisce tra i principali programmi nazionali dedicati al rafforzamento delle competenze digitali, all’inclusione sociale e all’occupazione delle persone adulte in condizioni di fragilità.

Un network per lo sviluppo digitale nel Mezzogiorno

Le attività interesseranno non solo la Campania ma anche altre regioni del Sud, quali la Calabria, la Basilicata e la Sicilia, con già diversi partner coinvolti. L’obiettivo è creare una rete solida capace di accorciare il divario digitale e favorire l’inserimento lavorativo in contesti storicamente complessi.

I pilastri dell’iniziativa: dalla formazione al lavoro

Il progetto si articola attraverso percorsi mirati e specialistici, pensati per accompagnare i beneficiari in ogni fase della crescita professionale. Gli assi portanti dell’intervento prevedono:

 Formazione digitale e competenze trasversali

 Orientamento specialistico

 Certificazione delle competenze

 Accompagnamento al lavoro

 Networking territoriale e matching con imprese ed enti

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