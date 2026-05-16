Eboli, Consigliere del Forum subisce un furto: dei ragazzi ritrovano i suoi documenti al Molinello

Un gesto semplice ma dal grande valore umano. Francesco Giusti, consigliere a fine mandato del Forum dei Giovani, ha voluto ringraziare pubblicamente i ragazzi che hanno ritrovato il suo portafogli nell’erba dietro il campetto sportivo al Molinello, dopo il furto in casa subìto questa notte, e si sono adoperati per farglielo riavere.

Il racconto del consigliere e il valore dei documenti

“All’interno c’erano tutti i miei documenti, tessere e ricordi personali – ha raccontato Giusti –. So che mancavano i soldi, ma onestamente non mi importa affatto. Bloccare i documenti, rifare la carta d’identità, la patente e tutto il resto sarebbe stato un incubo infinito in termini di tempo e stress”.

Parole sincere, quelle del consigliere, che sottolinea come la restituzione dei documenti abbia significato evitare settimane di disagi e pratiche burocratiche.

“Il valore di riavere subito i miei documenti è infinitamente superiore al denaro che c’era dentro. Quindi, per quanto mi riguarda, va benissimo così e vi ringrazio sinceramente per averlo raccolto e restituito”, ha aggiunto.

Un esempio di senso civico per la comunità

Un episodio che si trasforma così in un messaggio positivo per tutta la comunità, soprattutto per i più giovani, protagonisti di un gesto di correttezza e senso civico che non è passato inosservato.

“Un gesto che mi ha svoltato la settimana! Grazie ancora di cuore a questi ragazzi”, conclude Giusti.