Marina di Camerota: tromba marina distrugge due stabilimenti balneari

Una violenta tromba marina ha colpito alle prime luci dell’alba di questa mattina una parte del litorale di Marina di Camerota al Mingardo. La furia del mare ha travolto in particolare due strutture balneari, quasi del tutto distrutte. Un danno ingente per i titolari dei due lidi, avvenuto proprio a ridosso della stagione estiva.

Corsa contro il tempo per la stagione estiva

Le strutture, per gran parte, sono state completamente devastate causando ingenti danni che, visto il periodo, dovranno essere riparati nel più breve tempo possibile. In maniera tale da permettere ai balneari di essere pronti per il ponte del 2 Giugno, che segna di fatto l’inizio della stagione estiva.

La solidarietà ai balneari e il bilancio dei danni

Solidarietà e vicinanza ai titolari delle strutture balneari è stata subito espressa dal presidente dei Balneari Camerota Fiba Campania, Raffaele Esposito, che ha mostrato tutto il suo sostegno agli imprenditori colpiti dalla furia del mare. Fortunatamente non si sono registrati danni alle persone, essendo la spiaggia completamente libera.