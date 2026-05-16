Curiosità

Sala Consilina in festa per i 100 anni di nonna Felicia Mele: il compleanno speciale e l’omaggio del sindaco

Grande emozione a Sala Consilina per i 100 anni di nonna Felicia Mele. Il sindaco Domenico Cartolano consegna una targa a nome della comunità

Erminio Cioffi

Un secolo di vita, di ricordi e di storia vissuta. Grande emozione a Sala Consilina per i 100 anni di nonna Felicia Mele, che ha raggiunto l’importante traguardo circondata dall’affetto di familiari e amici.

Per celebrare questo momento speciale, l’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Domenico Cartolano, ha voluto rendere omaggio alla signora Felicia con la consegna di una targa.

Il valore della memoria storica e l’omaggio del sindaco

Un gesto simbolico ma carico di valore, che testimonia il legame profondo tra le istituzioni e i cittadini, soprattutto quando si tratta di custodire e onorare la memoria storica della comunità. Nonna Felicia rappresenta infatti una vera e propria testimone del tempo, capace di attraversare epoche e cambiamenti, mantenendo vivi valori autentici e radici profonde.

Durante la visita, il sindaco ha espresso parole di affetto e gratitudine, sottolineando l’importanza di celebrare traguardi così straordinari, che arricchiscono l’intero tessuto sociale.

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